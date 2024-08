Hortensja się kładzie - jak podwiązać hortensję?

Hortensje bukietowe (a także Anabelle) są łatwe w uprawie i w trakcie długiego kwitnienia dają spektakularny efekt. Nic więc dziwnego, że są bardzo popularnymi kwitnącymi krzewami w polskich ogrodach. Dlaczego hortensja się kładzie? Niestety często duże i ciężkie kwiaty powodują wyginanie się łodyg na wszystkie strony, szczególnie po deszczu. Kwiaty leżące na ziemi brązowieją i nie wygląda to estetycznie. Potrafią przykryć inne rośliny lub chodnik. Oto 5 sposobów, jak sobie z tym radzić?

1. Podwiązywanie hortensji za pomocą sznurka, np. lniano-jutowego

Jak i czym podwiązać hortensję? Podwiązywanie łodyg hortensji bukietowej lub Anabelle przy pomocy sznurka (np. lniano-jutowego) nie jest trudne, ponieważ są one długie i sztywne. Można mocować do siebie łodygi pokładające się w przeciwne strony – będą wzajemnie się przyciągały. Kolejnym sposobem jest wiązanie ich do elementów architektury ogrodowej – różnego rodzaju słupków, ogrodzenia, stabilnych trejaży, altan itd.

2. Podpora dla hortensji

Szybkim rozwiązaniem na opadające kwiaty hortensji jest zamontowanie dedykowanych im podpór. W sklepach ogrodniczych i Internecie można znaleźć różne rodzaje podpór drewnianych, metalowych. Można wybrać takie, które najbardziej pasują do naszej koncepcji ogrodu. Metalowe obręcze sprawdzają się znakomicie przy mniejszych krzewach, jednak po kilku latach zaczynają być niewystarczające. Być może można kupić lub zrobić większe odpowiadające wielkości posiadanych roślin. Na pewno będą się sprawdzać.

3. Obejmy do hortensji

W sprzedaży dostępne są również obejmy czyli tzw. ringi do hortensji. Stosuje się je w celu ściśnięcia do środka wszystkich łodyg hortensji na pewnej wysokości.

4. Płotek przy hortensji

Świetnym pomysłem jest również zamontowanie płotka. Jest to szczególnie dobre rozwiązanie w przypadku szpaleru z hortensji. Można wybierać pomiędzy metalowymi i drewnianymi balustradami, ogrodzeniami. Na pewno każdy wybierze coś dla siebie. Warto przewidzieć wzrost roślin i wybrać nieco wyższy płotek tak, aby z biegiem czasu nie zginął pod długimi gałęziami starszych hortensji. Taka podpora wygląda szczególnie schludnie i nie trzeba każdego roku podwiązywać opadających kwiatostanów.

5. Wysokie przycinanie hortensji

Ostatni sposób na radzenie sobie z pokładającymi się łodygami hortensji jest nieco inny od pozostałych. Chodzi o takie przycinanie hortensji, aby kwiaty były mniejsze. Mniejsze kwiaty oznaczają lżejsze kwiaty, a to zapobiega ich opadaniu lub zmniejsza prawdopodobieństwo tego zjawiska. Przycinając hortensje wysoko, sprawimy, że kwiaty będą mniejsze, a jednocześnie będzie ich więcej. Łodygi będą krótsze, co również wpłynie na większą ich stabilność. Więcej informacji na temat przycinania hortensji można znaleźć w artykule: Kiedy przycinać hortensje bukietowe, ogrodowe, Anabelle, by miały największe kwiatostany?