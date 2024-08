Jak podlewać ogród?

Wiemy już kiedy najlepiej podlewać ogród (Kiedy podlewać trawnik - rano czy wieczorem?), ale jak to robić, by zapewnić roślinom zdrowy wzrost? Podstawową zasadą jest dostosowywanie podlewania do warunków atmosferycznych, które aktualnie panują i które są zapowiadane na najbliższy czas. Warto wziąć pod uwagę nie tylko to czy w tym momencie ziemia jest np. sucha, ale jaka może być wieczorem, kiedy zapowiadane są z dużym prawdopodobieństwem obfite opady.

Na pewno przy wysokich temperaturach w trakcie upalnego i suchego lata podlewać należy codziennie. Dodatkowo jeśli rośliny uprawiane są pod osłonami (inspekty, szklarnie, folie, oranżerie) i w pojemnikach trzeba pomyśleć nawet o dwukrotnym podlewaniu w czasie dnia.

Reklama

Ważne W upale i pełnym słońcu nie polewamy roślin po liściach! Promienie słoneczne mogą je poparzyć.

Reklama

Co więcej, bardzo istotnym aspektem są również warunki terenowe i glebowe– czy ogród jest na wzniesieniu, czy w dole, ziemia jest piaszczysta czy gliniasta itp. Ogród na wzniesieniu z piaszczystą ziemią będzie potrzebował więcej wody niż usytuowany w dole, na podmokłym terenie z gliniastą glebą.

Zawsze należy zapewniać wilgotność podłoża roślinom nowoposadzonym, wysianym. W warzywniku również nie należy doprowadzać do całkowitego przesuszenia podłoża.

Jak podlewać ogród – często a krótko czy rzadko a długo?

Odpowiedź na to pytanie jest jedna – rzadko a długo. Eksperci z zakresu ogrodnictwa twierdzą, że jest to lepsze rozwiązanie dla roślin. Bardzo doświadczony i z ogromną wiedzą Grzegorz Majda, guru rzeszy polskich pasjonatów ogrodnictwa, również podzielał tę opinię. Tłumaczył, że roślina podlewana często a krótko, musi wypuszczać swe korzenie wysoko, w kierunku powierzchni gleby, tak aby mogła się dostatecznie nawodnić. Natomiast rzadsze, ale bardziej obfite podlewanie sprawia, że woda przedostaje się głębiej i korzenie znajdujące się niżej mogą swobodnie tę wodę pobierać. Dlaczego jest to lepsze dla flory? Z kilku względów.

Po pierwsze roślina z płytkim systemem korzeniowym jest mniej stabilna i narażona na wyrwanie np. przy silnych podmuchach wiatru. Po drugie korzenie znajdujące się na powierzchni ziemi są bardziej narażone na choroby. Po trzecie istnieje wówczas większe prawdopodobieństwo zmarznięcia podczas dużych mrozów. Po czwarte w razie awarii systemu podlewania czy w okresach suszy to rośliny z głęboko usytuowanym systemem korzeniowym poradzą sobie lepiej. W głębszych warstwach gleby woda dłużej się utrzymuje i jest szansa, że korzenie przez dłuższy okres czasu będą mogły się nawadniać. Ogród podlewany często, ale krótko to mniej odporny ogród na trudne warunki atmosferyczne. Dobry ogrodnik powinien zadbać o to, aby rośliny rozbudowały prawidłowo system korzeniowy i potrafiły przetrwać nawet w trudnych warunkach.

Ogrodnik z ponad 50-letnim doświadczeniem Monty Don w swojej książce "Bliżej ziemi" napisał: "Zdecydowanie lepiej jest nawodnić bardzo obficie raz na tydzień, niż sączyć po trochu codziennie."