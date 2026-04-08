Ceny mieszkań znów rosną. Ile kosztuje metr kwadratowy w Warszawie?

Ożywienie na rynku nieruchomości

Jak wskazują dane z raportu RynekPierwotny.pl, deweloperzy sprzedali w siedmiu największych metropoliach ok. 14,8 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 17 proc. kwartał do kwartału i o 19 proc. rok do roku. Najsilniejsze ożywienie odnotowano w Warszawie, gdzie sprzedano ok. 4,9 tys. lokali, czyli o niemal jedną trzecią więcej niż rok wcześniej.

Wzrosty odnotowano też, że we Wrocławiu (o 25 proc.), Łodzi (o 24 proc.), Krakowie (o 21 proc.) i Trójmieście (o 10 proc.). Jedynym rynkiem pozostającym w stagnacji był Poznań, choć dane marcowe wskazują na stopniową odbudowę popytu.

Mniej dostępnych mieszkań

Jak podano raporcie, jednocześnie deweloperzy wyraźnie ograniczyli aktywność po stronie podaży. W pierwszym kwartale wprowadzili do sprzedaży ok. 11,8 tys. mieszkań, czyli o 8 proc. mniej niż w poprzednim kwartale i aż o 25 proc. mniej niż rok wcześniej. Największe spadki odnotowano w Łodzi - liczba mieszkań wprowadzonych do sprzedaży była o 55 proc. niższa niż rok wcześniej, w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – o 48 proc., a w Poznaniu – o 39 proc.

Eksperci zwracają uwagę, że kurczy się oferta mieszkań. Na koniec marca liczba dostępnych lokali spadła m.in. w Warszawie o 4 proc. (do 16,8 tys.), w Łodzi o 5 proc. (11,3 tys.) oraz we Wrocławiu o 2 proc. (ok. 10 tys.). Wzrost podaży odnotowano jedynie w Krakowie (+7 proc.) i nieznacznie w Trójmieście (+1 proc.).

Zmniejszająca się oferta dotyczy przede wszystkim najtańszych mieszkań, które znikają z rynku najszybciej. W Warszawie liczba lokali w najniższym segmencie cenowym spadła w ciągu kwartału o 16 proc., a w Trójmieście o 14 proc. i w Poznaniu o 12 proc. Wyjątek stanowią Kraków i Łódź, gdzie dostępność najtańszych mieszkań nieznacznie wzrosła.

Ceny znów przyspieszają

Struktura podaży przesuwa się jednocześnie w stronę droższych inwestycji, co przekłada się na przyspieszenie wzrostu średnich cen. W Warszawie średnia cena metra kwadratowego wzrosła w pierwszym kwartale o 7 proc., do 19,6 tys. zł. W Krakowie i Poznaniu wzrost wyniósł po 2 proc., a we Wrocławiu i Trójmieście po 1 proc. Stabilizacja cen utrzymała się w Łodzi i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Eksperci wskazują, że w Warszawie można już mówić o rynku sprzedającego, natomiast w pozostałych miastach kupujący nadal zachowują relatywnie silną pozycję negocjacyjną. Jednocześnie zwracają uwagę na ryzyka związane ze wzrostem kosztów kredytów, które w przypadku podwyżek stóp procentowych mogłyby ograniczyć popyt na mieszkania.