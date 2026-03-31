Magnat hotelowy przejmuje 463 hektary na wyspie. Pola zamienią się w lasy i hotele

oprac. Olga Skórko
31 marca 2026, 12:03
Magnat hotelowy przejmuje 463 hektary na wyspie. Pola zamienią się w lasy i hotele/Shutterstock
Duński rolnik Hans Ingemann Nielsen podjął drastyczną decyzję o likwidacji swojej fermy trzody chlewnej i sprzedaży 463 hektarów ziemi na wyspie Orø. Jak podaje farmer.pl, powodem rezygnacji z produkcji rolnej są rygorystyczne przepisy dotyczące emisji azotu, które uniemożliwiły dalszy rozwój gospodarstwa. Ziemię kupił miliarder Henning Arp-Hansen, właściciel potężnej grupy hotelowej. Nowy właściciel planuje przekształcić pola uprawne w lasy i tereny rekreacyjne, aby zrekompensować wpływ planowanych inwestycji turystycznych na środowisko.

Hans Ingemann Nielsen zamyka swoją fermę, w której hodował 300 loch. Rolnik uznał, że dalsza produkcja nie ma sensu. Główną barierą stały się zaostrzone wymogi dotyczące emisji azotu. Nielsen stwierdził wprost: nowe prawo blokuje rozwój i sprawia, że prowadzenie gospodarstwa przestaje być opłacalne.

Jak podaje farmer.pl, rolnik nie widzi dla siebie przyszłości w sektorze rolnym przy obecnym kursie politycznym Danii. Zamiast walczyć z urzędnikami, postanowił pozbyć się całego majątku na wyspie.

Miliarder przejmuje kontrolę nad wyspą

Nabywcą 463 hektarów jest Henning Arp-Hansen, potentat branży hotelowej z Kopenhagi. Dzięki tej transakcji miliarder posiada już jedną trzecią całej powierzchni wyspy Orø. Arp-Hansen to jeden z najbogatszych ludzi w Danii, a jego grupa hotelowa systematycznie skupuje atrakcyjne grunty.

Chociaż strony nie podały oficjalnej kwoty transakcji, skala zakupu budzi ogromne zainteresowanie mediów. Miliarder staje się teraz najważniejszym graczem na wyspie, determinując jej przyszły charakter.

Pola zamienią się w lasy i hotele

Nowy właściciel ma już konkretną wizję zagospodarowania terenu. Pola uprawne, które przez lata żywiły zwierzęta, znikną. W ich miejscu powstaną nowe lasy i obszary naturalne, hotele i luksusowe apartamenty na wynajem, tereny rekreacyjne dla wczasowiczów.

Jak podaje farmer.pl, przekształcenie ziemi rolnej w lasy to dla inwestora konieczność prawna. Miliarder musi zrekompensować szkody środowiskowe, które wywołają jego przyszłe budowy. Tworząc nowe ekosystemy, zyskuje "zielone światło" na stawianie kolejnych budynków dla turystów.

