Chcemy mieszkać w centrum lub w dzielnicy dobrze skomunikowanej z innymi częściami miasta. Najlepiej wysoko, w jasnym mieszkaniu z balkonem lub tarasem ze wspaniałym widokiem. Za takie udogodnienia trzeba jednak dodatkowo zapłacić.

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja to wciąż najważniejszy czynnik wpływający na cenę mieszkania. – Dla 90 procent klientów to wciąż czynnik determinujący wybór inwestycji – mówi Ewa Skibińska, marketing manager osiedla Nowa Papiernia, powstającego w centrum Wrocławia, na coraz atrakcyjniejszym Przedmieściu Oławskim. Im bliżej serca miasta położony jest budynek, tym mieszkania są zwykle droższe. – Wrocławianie chcą mieszkać w centrum, ponieważ zależy im na szybkim dojeździe do pracy czy miejsc spędzania wolnego czasu. W dzisiejszych czasach, młodych ludzi stać na taki komfort – wyjaśnia.

Roma Peczyńska, marketing manager Red Parku zlokalizowanego na dynamicznie rozwijającym się Dębcu w Poznaniu, także zauważa, że na cenę kluczowy wpływ ma lokalizacja. – Znaczący jest sprawny dojazd do centrum, szybki wyjazd z miasta dzięki pobliskiemu węzłowi autostradowemu, bliskość terenów zielonych i rekreacyjnych – wymienia.

W Poznaniu najdroższe są inwestycje w ścisłym centrum, ale w tym mieście klienci mają nieco inne preferencje. – Nie chcą mieszać w zgiełku centrum, gdzie jest przesyt budynków. Do tego nie obowiązują już normy związane z odległościami między nimi, która w Red Parku wciąż wynosi 40 metrów i gwarantuje większą przestrzeń z pięknymi widokami niż w przeważającej liczbie innych poznańskich inwestycji – dodaje Roma Peczyńska.

Piętro, widok i ogródek

Drugim czynnikiem istotnie determinującym cenę jest wysokość położenia mieszkania. Piękne, nieograniczone widoki są bowiem bardzo docenione przez klientów, którzy są skłonni zapłacić za takie udogodnienie. Najbardziej poszukiwane są oczywiście lokale na ostatnich kondygnacjach. Tak jest zarówno w Nowej Papierni we Wrocławiu, jak i w 13-piętrowych wieżowcach Red Parku w Poznaniu. – Ceny zaczynają zmieniać się od 5. piętra, skąd rozlega się panoramiczny widok na miasto, który stanowi o wyjątkowości mieszkania i podnosi standard życia – mówi Roma Peczyńska. We Wrocławiu bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się również mieszkania z ogródkami.

Ewa Skibińska: – Jako że budynek jest niewysoki i zlokalizowany w ścisłym centrum miasta, mieszkania z ogródkami sprzedały się w pierwszej kolejności.

Ekspozycja mieszkania

W Nowej Papierni widać także różnice w przypadku mieszkań o ekspozycji jednostronnej i dwustronnej. – Mieszkania dwustronne są droższe, ponieważ są lepiej doświetlone i łatwiejsze do przewietrzenia – wyjaśnia Ewa Skibińska. Najbardziej poszukiwane są mieszkania od strony zachodniej i południowej.

Roma Peczyńska zauważa, że ekspozycja wpływa na wybory klientów. – W Red Parku dużo osób pyta o mieszkania położone od południa lub z widokiem na zieleń Lasku Dębieckiego. W tym roku ruszamy z budową czwartego budynku, w którym gwarancją nieograniczonego widoku będzie zarówno ekspozycja wschodnia, południowa i północna – zapowiada.

Taras

W prestiżowych inwestycjach takich jak Nowa Papiernia i Red Park wszystkie mieszkania mają ogródek, balkon lub taras. W cenie są mieszkania z przestronnym tarasem, bo takich jest najmniej, a taras to przecież marzenie wielu osób wybierających życie w budynku wielorodzinnym. – Balkon czy ogródek to już standard nowoczesnego budownictwa – podkreśla Roma Peczyńska. - Oczywiście są deweloperzy, którzy nie spełniają tego warunku, ale dla inwestycji takich jak Red Park to norma - dodaje.

W Nowej Papierni największe różnice widać w przypadku mieszkań typu studio, czyli jednopokojowych z aneksem kuchennym. Za apartament z tarasem trzeba oczywiście zapłacić inną kwotę niż za analogiczny bez tarasu. Duże znaczenie ma powierzchnia tarasu, która jest często równa lub większa od powierzchni mieszkania.

Układ pomieszczeń

Nieco mniejszy wpływ na cenę mieszkań ma układ pomieszczeń. – Preferencje klientów są tak różne, że trudno wskazać najlepsze układy – zauważa Roma Peczyńska. We wrocławskiej Nowej Papierni każde mieszkanie wyceniane jest indywidualnie. – Z reguły najdroższe są studia z możliwością wydzielenia drugiego pokoju i mieszkania dwupokojowe, choć po indywidualnej wycenie zdarzało się, że droższe okazywały się większe apartamenty – informuje Ewa Skibińska. Wspomina, że w 2018 roku największym zainteresowaniem cieszyły się mniejsze metraże, kupowane głównie w celach inwestycyjnych. Podobnej tendencji spodziewa się w tym roku – najpopularniejsze mogą być mieszkania dwupokojowe i małe mieszkania trzypokojowe.

Ewa Skibińska z Nowej Papierni przewiduje, że w tym roku najbardziej znacząca dla ceny wciąż będzie lokalizacja. W ścisłym centrum oferta będzie jednak coraz bardziej ograniczona, dlatego bardzo istotny będzie również wysoki standard wykończenia inwestycji i mieszkań.