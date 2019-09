Hytta

Każdy, kto choć raz odwiedził Norwegię lub oglądał tamtejsze pejzaże na zdjęciach, z pewnością zwrócił uwagę na drewniane chatki malowniczo położone nad brzegiem morza, jeziora czy fiordu. Charakteryzują je proste, dość surowe wnętrza wypełnione drewnem i minimalistycznym, skandynawskim designem. Tworzy to niesamowite połączenie, które pozwala się odprężyć, szczególnie jeśli aura za oknem nie jest sprzyjająca.

Rose boudoir

Przytulny i niezwykle kobiecy. Królują tu różne odcienie różu uzupełnione o ciemne, intensywne barwy, takie jak głęboka zieleń i czerń. Równie ważne są materiały: welur, ciemne drewno, kryształ. Diabeł tkwi w szczegółach, a tych jest tutaj całe mnóstwo – od złotych zdobień, przez motywy kwiatowe, aż po frędzle i pikowania.

Cyna

Bliska kuzynka srebra, którą pokochaliśmy za subtelny urok i bezpretensjonalność. Jej skromna uroda, wynikająca z delikatnego połysku i przyciemnienia, bardzo pasuje do współczesnych wnętrz.

Aksamit & teddy

Jesień to okres, w którym do głosu dochodzą przytulne tkaniny. W tym sezonie warto zwrócić uwagę na dwie: aksamit i teddy. Pierwszy będzie doskonałym uzupełnieniem eleganckich wnętrz. Drugi to inspiracja wprost z wybiegów mody, która pięknie komponuje się z wnętrzami w stylu boho.