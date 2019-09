1 Geometria

Wzory geometryczne będę królowały jesienią w modnych i ciekawych sypialniach. Trudno się dziwić! Najróżniejsze kombinacje figur w odpowiednich zestawieniach kolorystycznych pozwolą ożywić wnętrza – zwłaszcza te, które utrzymane są w stonowanej kolorystyce. Jak wprowadzić geometrię do sypialni? To łatwe. Zacznijmy od tkanin. Poszwy na pościel i ozdobne poduchy pozwolą regularnym wzorom zagościć we wnętrzu – to najszybszy sposób. Idąc o krok dalej można pomyśleć o tapecie w geometryczne wzory. Wielbiciele wnętrz dopracowanych w najdrobniejszych detalach zwrócą również uwagę na zagłówek łóżka tapicerowanego. Pionowe przeszycia z wyciągami lub też "puszyste" zagłówki podzielone na regularne kształty rombów i kwadratów – to zdobienia, na które zdecydowanie warto postawić tegorocznej jesieni. Geometryczne wariacje sprawdzą się w każdej sypialni – zarówno tych w klasycznym, jak i nowoczesnym stylu. Wszystko zależy od wybranego wzoru i zabawy kolorami.

2 Róż, pomarańcz i kolory ziemi

Jesienne kolory, na które warto postawić w tym sezonie, to stonowane odcienie ziemi, pośrednie pastelowe róże lub wyraziste pomarańcze w odcieniach miedzi. Stonowane kolory polecane są przede wszystkim do sypialni z oszałamiającym widokiem na parki, czy też lasy. Odsłońmy okna i obserwujmy zmieniającą się, barwną przyrodę – stonowana kolorystyka sypialni sprawi, że będzie ona swoistego rodzaju lożą, z której podziwiać będziemy piękno zewnętrznego świata. Delikatny róż to ukłon w stronę coraz mniejszej ilości światła i pięknych widoków zachodzącego, letniego Słońca. Optymistyczna barwa świetnie sprawdzi się zwłaszcza w dobrze naświetlonych wnętrzach. "Ognisty", a jednocześnie "przygaszony" pomarańcz to intensywna alternatywa dla odważnych. Doskonale dopełni wnętrza urządzone nieszablonowo – zwłaszcza w połączeniu ze złotymi dodatkami.

3 Im bardziej przytulnie, tym bardziej wygodnie

Trend podyktowany prawdopodobnie niższymi temperaturami, które na pewno dadzą o sobie znać, gdy jesień zagości u nas na dobre. Przytulne wnętrza pomogą przetrwać jesienną chandrę i umilą czas, który spędzimy w sypialni. Dlatego im więcej puszystych tkanin znajdzie się w naszych domach, tym lepiej. Poza dodatkami w postaci koców i pledów, jesienna sypialnia nie może obyć się bez mebli tapicerowanych – w tym oczywiście wygodnego łóżka. Tapicerowane zagłówki – zwłaszcza ze zdobieniami nawiązującymi do geometrii – wprowadzą do sypialni błogą i bardzo przyjemną atmosferę. Co więcej, okażą się również wygodnym oparciem podczas jesiennych wieczorów, spędzonych z ulubionymi serialami lub pasjonującymi książkami.

4 Zaokrąglone kształty mebli

Kolejna inspiracja łączy się z poprzednią. Obłe kształty mebli są charakterystyczne, m. in. dla stylu holenderskiego, który bez wątpienia uchodzi za jeden z najprzytulniejszych. W sypialni najważniejsze jest łóżko i to właśnie na jego wykończenie warto w tym miejscu zwrócić uwagę. - W wielu modelach łóżek tapicerowanych możemy zauważyć, że płozy (tzn. boki i front łóżka) posiadają różnego rodzaju zaokrąglenia. Są to elementy, które przeważnie podlegają personalizacji. W przypadku wysklepień dotyczyć to może wszystkich płóz posłania, ale popularnym rozwiązaniem jest również zaokrąglenie wyłącznie krawędzi przedniej płozy łóżka. Obłe kształty faktycznie nadają meblom "puszystości". a tym samym sprawiają, że w sypialni zaczyna panować przyjemna, przytulna atmosfera. Dużym plusem zaokrągleń jest również fakt, że wbrew pozorom nie zwiększają one gabarytów łóżek, a więc nie ma potrzeby wygospodarowywania większej przestrzeni na miejsce do odpoczynku – tłumaczy Artur Wasążnik, ekspert marki Comforteo.

5 Doceńmy naturę

Jesień to czas pełen sprzeczności. Z jednej strony obserwujemy znikającą zieleń, z drugiej strony ukazuje się nam piękno przyrody w zupełnie innej odsłonie. Dlatego to czas, w którym warto docenić zmieniającą się aurę i wprowadzić do wnętrza jak najwięcej naturalnych inspiracji. Zwróćmy uwagę na kolory dodatków, odcienie, na które warto postawić to: miedź, złoto oraz różne odcienie brązu. Naturalne materiały, florystyczne wzory, dodatki wykonane z drewna, z kory, ozdoby typu hand-made z wykorzystaniem skarbów jesieni, jak kasztany i liście – to kierunek, w którym warto podążać, jeżeli zależy nam na przytulnym, inspirowanym jesienną naturą wnętrzu sypialni.