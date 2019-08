Odcienie pomarańczowego i żółtego sprawdzą się w salonie – zarówno jako dominujący kolor mebli tapicerowanych, a także w postaci dodatków, które podkreślą każdy fragment wnętrza. Wyraźne zainteresowanie tym trendem można było zauważyć podczas międzynarodowych targów w Mediolanie. Ekspert salonów Agata radzi, z czym łączyć te wyraziste barwy.

Pomarańczowy i żółty z pewnością należą do odważnych kolorów, dlatego niewiele osób wykorzystuje te barwy podczas dekorowania swojego wnętrza. Są to kolory, które sprzyjają dobremu nastrojowi, zatem warto zdecydować się na ich wybór podczas urządzania salonu.

Oryginalne meble

Planujesz odświeżyć swoje wnętrze, a może znudziła Ci się dotychczasowa aranżacja? Wymiana fotela, czy kupno pufa bądź podnóżka to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą wprowadzić trochę nowości do swojej przestrzeni. Zdecyduj się na nowy fotel w wybranym odcieniu pomarańczowym bądź żółtym, który doskonale dopasuje się do wnętrza w stylu nowoczesnym lub boho. Ciekawym rozwiązaniem będzie również wybór sofy w jaśniejszym odcieniu – stawiając ją tuż koło stolika w białym, czarnym, a nawet drewnianym odcieniu, uzyskasz zachwycający kontrast.

Stylowe tekstylia

Nawet niewielkie elementy potrafią ożywić wnętrze i dodać mu charakteru. Zarówno żółty, jak i pomarańczowy doskonale sprawdzą się w tekstyliach, które ułożone w niezdarny sposób na kremowej bądź szarej sofie, stworzą przytulne i wyraziste wnętrze. Zdecyduj się na wybór ozdobnych poduszek w energetycznych kolorach. Z pewnością doskonale dopasują się do tych w stonowanych barwach, które od dłuższego czasu zdobią Twoją kanapę. Tego typu aranżacja ożywi wnętrze i podkreśli klasyczną sofę. Na letnie wieczory polecamy koc bądź narzutę, które poza tym, że będą spełniać swoją funkcję, to również, dzięki energetycznej kolorystyce, wprawią Cię w pozytywny nastrój.

- Dobrym rozwiązaniem są również żółte zasłony, które w zestawieniu z białymi firankami nadadzą wnętrzu uroku. Możesz zdecydować się również na ozdobienie swojej podłogi niewielkim puszystym dywanem, który dodatkowo ociepli wnętrze - radzi Natalia Nowak, ekspert ds. aranżacji wnętrz salonów Agata.

Subtelne dodatki

Podczas dekorowania wnętrza, bardzo ważne są detale – to one mogą wnieść zupełnie nowy, świeży wygląd. Zadbaj o każdy fragment swojego salonu – na regałach ustaw ramki na zdjęcia z żółtymi elementami, na stole postaw wazon, w którym umieścisz sezonowe kwiaty. Nad sofą zawieś dekoracyjny obraz, który zapełni pustą przestrzeń i nada wnętrzu artystycznego charakteru.

Niewielką, a praktyczną ozdobą mogą być również podkładki na stół, które zastąpią bieżnik czy obrus i stworzą ciekawy kontrast w całym pomieszczeniu.

Wprowadź jeszcze więcej słońca do swojego wnętrza i nadaj mu wyrazistego charakteru. Dzięki zastosowaniu dodatków w energetycznych kolorach masz szansę na długo zatrzymać promienie słońca i cieszyć się beztroskimi letnimi chwilami.