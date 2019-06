Nawet niewielką przestrzeń na zewnątrz możesz zaaranżować z pomocą kilku dodatków. Zagospodaruj swój balkon lub taras i ciesz się niezwykłymi chwilami przez całą wiosnę i lato.

Meble przystosowane do każdych warunków

Wybierz plastikowe krzesła w swoim ulubionym kolorze. Są praktycznym rozwiązaniem, a do tego wyglądają bardzo efektownie. Dysponując większą przestrzenią, możesz także zdecydować się na zestaw stolików. Dla spragnionych odpoczynku polecamy rozkładany fotel w dwóch kolorach do wyboru – zapewnia komfort i wygodę, a do tego nie zajmuje dużo miejsca.

Rośliny w eleganckim wydaniu

Obowiązkowym dodatkiem aranżacyjnym na balkonie czy tarasie powinny być rośliny. Są doskonałą dekoracją i wizytówką całego mieszkania. Z ich pomocą możesz stworzyć swój własny ogród, który w każdym momencie będzie na wyciągnięcie ręki. Pamiętaj, że rośliny, które zasadzisz na zewnątrz, powinny być dostosowane do warunków pogodowych, dlatego nie kieruj się wyłącznie swoimi upodobaniami. Doskonałym rozwiązaniem mogą być również sztuczne kwiaty – sprawdzą się w miejscach mocno nasłonecznionych i nie wymagają ciągłej pielęgnacji.

Dopasuj idealną doniczkę, która jeszcze bardziej podkreśli wyjątkowość Twoich kwiatów. Możesz zdecydować się na donice z połyskiem, bądź matowe, w zależności od Twoich preferencji. Świetnie sprawdzą się również osłonki dekoracyjne z ażurowym wykończeniem – wyglądają bardzo efektownie - radzi Natalia Nowak, ekspert ds. aranżacji salonów Agata

Dekoracje, które dodają uroku

Nie zapominaj o detalach – to one dodają uroku. Praktyczną dekoracją będą światełka i girlandy w różnych kolorach i wzorach, które sprawdzą się szczególnie podczas długich, letnich wieczorów. Klimat stworzysz również za pomocą świeczników, latarenek i lampionów, do których dopasujesz różnego rodzaju świece: zapachowe, odstraszające owady i tealighty. Podczas aranżowania przestrzeni na balkonie czy tarasie, nie zapomnij o gadżetach kuchennych, dzięki którym czas spędzony na świeżym powietrzu będzie jeszcze lepszy. Sprawdzą się tutaj doskonale kubki i butelki ze słomką – idealne na wiosenne koktajle ze świeżych owoców. W ozdobnych wazonach możesz ułożyć cięte kwiaty, których o tej porze roku nie brakuje. Dla większej wygody zdecyduj się na wybór poduszek, które będą praktycznym elementem dekoracyjnym.

Balkon i taras dają nieograniczone możliwości aranżacyjne. Stwórz przestrzeń, która będzie Ci służyć przez cały sezon wiosenno-letni. Relaks gwarantowany!