Nie taki czarny straszny

Moda na ciemne łazienki zrodziła się w opozycji do popularnych w ostatnim czasie trendów, zgodnie z którymi pomieszczenia te urządzaliśmy w bieli, szarościach czy beżach. Nadszedł czas na zmiany, odważne decyzje, odrobinę ekstrawagancji i aranżacyjnego buntu.

Łazienka w kolorze czarnym nie musi być ani przytłaczająca, ani klaustrofobiczna. Może natomiast przyciągać uwagę elegancją, ciekawym designem, tworzyć przytulny klimat czy zaskakiwać nietypowymi rozwiązaniami. Istotna jest znajomość kilku zasad aranżacji, dzięki którym unikniemy nadmiaru i przesytu. - Pamiętajmy także, że określenie "ciemna łazienka" nie odnosi się tylko do czerni. Zamiast niej możemy zdecydować się także na brązy, grafit, granat oraz na drewno i kamień w głębszych odcieniach. Dzięki takiemu połączeniu stworzymy swoisty kolaż szlachetnych barw, a tym samym eleganckie, pełne wyrafinowania i stylu wnętrze – radzi Aleksandra Drozdalska, ekspert marki TECE.

Czerń to barwa uniwersalna i klasyczna, która niezwykle swobodnie wkomponowuje się w różnorodne aranżacje. Sprawdzi się zarówno w pomieszczeniach urządzonych w stylu wykwintnego glamour, jak i w minimalistycznej łazience. Moda na barwy się zmienia, a czerń to zawsze ponadczasowy wybór, który możemy łączyć z innymi kolorami i swobodnie dopasować do niego dodatki.

W dobrym świetle

Urządzenie łazienki w ciemnych tonacjach nie musi od razu sprawić, że straci ona na przestronności. Wręcz przeciwnie. Głębię i efekt przytulności uzyskamy dzięki: odbiciom i blaskom, oświetleniu, przeszkleniom i kontrastom, w końcu – wykorzystaniu zasad geometrii.

- Aby uzyskać efekt przestronności, warto postawić przede wszystkim na duże lustra, płytki i fronty meblowe z połyskiem oraz przeszklenia. Na rynku, oprócz minimalistycznych kabin prysznicowych z czarnymi profilami, dostępne są także elementy wyposażenia sanitarnego wykonane z czarnego szkła. Takie rozwiązania, jak przyciski spłukujące z czujnikiem ruchu czy designerski terminal WC nie tylko wpiszą się w styl aranżacji, ale także nadadzą jej nowoczesny i funkcjonalny charakter – wyjaśnia ekspert TECE.

W przypadku tego typu pomieszczeń szczególne znaczenie ma oświetlenie. Pozwoli ono rozjaśnić ciemną przestrzeń, doświetlić poszczególne strefy lub wręcz przeciwnie – zbudować przytulny nastrój. Warto postawić na kilka źródeł światła, żeby później samemu dostosowywać je do własnych potrzeb czy aktualnego w danej chwili samopoczucia.

Sztuka łączenia

Wybierając materiały wykończeniowe i elementy wyposażenia warto pamiętać o kilku zasadach. Po pierwsze – decydując się na płytki z wyrazistym wzorem, zrezygnujmy już z dekorów. Takie połączenia nie prezentują się najlepiej i wywołują efekt przeciwny do zamierzonego. Po drugie – ciemne barwy łączmy z neutralnymi odcieniami i materiałami, np. z drewnem. W końcu – nie zapominajmy o geometrii i liniach wyznaczanych przez płytki, fugi czy krawędzie mebli. Dzięki odpowiedniemu ich poprowadzeniu, jesteśmy w stanie wizualnie wydłużyć lub poszerzyć wnętrze.

Jeżeli łazienka w wersji "all in black" jest dla nas zbyt odważna, możemy za pomocą ciemnych płytek wyeksponować jedynie poszczególne strefy pomieszczenia, np. wnękę prysznicową. Niezwykle ważny jest także odpowiedni dobór armatury i ceramiki sanitarnej.

Minęły czasy, kiedy na rynku dostępna była jedynie biała ceramika i chromowana armatura. Aktualnie mamy większy wybór – możemy zdecydować się na czarną miskę WC, szarą umywalkę czy baterie w eleganckiej czerni. Ważna jest spójność w aranżacji. W przypadku kabiny warto zrezygnować z tradycyjnego brodzika na rzecz odwodnienia liniowego. - Wybierając ruszty typu plate, możemy wykończyć podstawę prysznica płytkami lub kamieniem naturalnym – dodaje Aleksandra Drozdalska.

Pamiętajmy, że trendów nie musimy traktować dosłownie. Możemy inspirować się nimi jedynie w pewnym zakresie – wyciągać z nich to, co funkcjonalne, ponadczasowe i zgodne z naszym stylem. Nie każda łazienka musi być czarna. Czasami wystarczy niewielki detal, np. przycisk spłukujący ze złotymi klawiszami, by wprowadzić do łazienki powiew elegancji, luksusu i nowoczesności.