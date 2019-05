Duży format i minimalizm form

Jeśli planujesz remont lub jesteś w fazie wykańczania ogrodu i wybierasz właśnie ogrodowe nawierzchnie, warto postawić na to, co nigdy nie wychodzi z mody. Neutralne kolory płyt ogrodowych i tarasowych pozwolą co roku zmieniać aranżację roślinną, bez konieczności dopasowania jej do nawierzchni. One powinny stanowić tło kompozycyjne, przysłowiowe malarskie płótno dla wielobarwnego ogrodu. Jeśli chcesz iść za trendami wybierz płyty wielkoformatowe.

- Układane z nich kompozycje i ścieżki powinny przenikać się z zielenią. Modne jest układanie płyt z zachowaniem nieznacznych odstępów, między którymi swobodnie może rosnąć trawa. W ogrodzie i na tarasie świetnie sprawdzą się nawierzchnie betonowe – mówi Andrzej Chłopek, ekspert marki Dasag. – Poza modnym designem i bogatą gamą kolorystyczną, która zadowoli najbardziej wysmakowane gusta, produkty te odznaczają się bardzo dobrymi parametrami użytkowymi. Betonowe płyty nawierzchniowe cechują się odpornością na ścieranie, odpryski, czy negatywne oddziaływanie zmiennej pogody. Ponadto są łatwe w utrzymaniu czystości – dodaje.

Łąka w ogrodzie

Sezon 2019 to łączenie ze sobą nieoczywistych gatunków, tak jak robi to sama natura. Równe grządki i uporządkowane rabaty są zdecydowanie passé. Modna jest wolność rodem z ogrodów angielskich. Specjaliści radzą również sięgnąć po dzikie kwiaty i zaadaptować je w przydomowej przestrzeni. Kwiatami roku będą maki i dalie. Ciekawym trendem jest komponowanie roślin ozdobnych z zielonymi warzywami i ziołami, które nie tylko będą wyglądać oryginalnie, ale również znajda zastosowanie w kuchni. Dla tych, którzy lubią dzikość w wersji poskromionej, można te same kompozycje przenieść do dużych donic, co pozwoli kontrolować ich rozrost.

Prywatna strefa relaksu

Kiedy życie przenosi się z domu do ogrodu, warto zadbać o komfort domowników. Taras staje się zewnętrznym salonem, na którym spotykamy się ze znajomymi, odpoczywamy i jemy posiłki. Skoro w salonie królują wygodne meble wypoczynkowe, dlaczego miałoby być inaczej na tarasie? Jeszcze do niedawna meble ogrodowe sprowadzały się do plastikowych lub drewnianych zestawów, ewentualnie zwykłych leżaków. W tym sezonie meble stają się ważnym elementem wystroju zewnętrznego. Wygodne kanapy, leżanki i fotele wyposażone w miękkie poduchy, ciepłe pledy, gustowne stoliki kawowe to w tym sezonie prawdziwy hit. Zadbajmy również o komfort mebli do wspólnego biesiadowania. To przecież podczas wspólnych posiłków zacieśniają się więzi rodzinne.

Stylowe dodatki

Na koniec warto zadbać o detale! Zewnętrzne bibeloty powinny odznaczać się trwałością. W ogrodzie i na tarasie narażone są na zabrudzenia, odbarwienia pod wpływem promieni słonecznych czy atak ciekawski ptaków lub gryzoni. Dlatego świetnie w tej przestrzeni sprawdzą się dodatki o industrialnym charakterze, w których styl wpisane są surowość i niedoskonałość. Betonowe donice, rdzawe świeczniki i druciane podwieszane lampiony będą pięknie kontrastować z subtelną, wielobarwną roślinnością i umilać nam czas zarówno podczas słonecznych kąpieli, jak i romantycznych wieczorów przy świetle świec.