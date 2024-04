Konto Mieszkaniowe jest przeznaczone dla osób, które w momencie zawarcia umowy mają od 13 do 45 lat i które nie posiadają własnego lokum. Rachunek może być prowadzony maksymalnie przez 10 lat. Warunkiem jego utrzymania jest regularne odkładanie co miesiąc kwoty w przedziale od 500 do 2 tys. zł. W ciągu całego roku tylko raz można pominąć wpłatę na konto.

Korzystne warunki

Bank Pekao oferuje obecnie specjalną Promocję Powitalną. Każdy, kto do końca czerwca tego roku zdecyduje się założyć Konto Mieszkaniowe, otrzyma dla ulokowanych środków oprocentowanie na poziomie 7 proc. w skali roku przez sześć miesięcy. Co ważne, każdego miesiąca posiadacze konta otrzymują odsetki brutto, bez naliczania i pobierania podatku dochodowego.

Żeby założyć konto, nie trzeba wychodzić z domu. Klienci mają możliwość zdalnej obsługi również tego produktu, począwszy od grudnia ub.r. Założenie rachunku jest możliwe zarówno w bankowości internetowej Pekao24, jak i w aplikacji mobilnej PeoPay. Aby skorzystać z tej ostatniej opcji, wystarczy ściągnąć aplikację PeoPay i założyć w niej Konto Przekorzystne na Selfie. W dalszej kolejności należy w aplikacji wejść w sekcję Dla ciebie, wybrać zakładkę Oferta, zaznaczyć ikonę Konta, a następnie wybrać Konto Mieszkaniowe i wypełnić wniosek.

Oszczędności nie stracą na wartości

Kolejnym argumentem za założeniem konta jest premia mieszkaniowa wypłacana z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Wskaźnik przyjmowany do przeliczeń premii jest uzależniony od inflacji lub wzrostu średniej ceny za metr kwadratowy mieszkania w poprzednim roku, dlatego co roku jest to inna kwota. Rozwiązanie to zapobiega utracie wartości pieniędzy w dłuższym terminie.

Premię można otrzymać w chwili dokonania przelewu z Konta Mieszkaniowego na zakup pierwszego mieszkania lub domu. Warunkiem skorzystania z premii i zwolnienia z podatku dochodowego od odsetek jest prowadzenie Konta Mieszkaniowego przez minimum trzy lata.

Wysoka premia za zeszły rok

Bank Pekao naliczył już premię mieszkaniową za ubiegły rok, posługując się ustalonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego wskaźnikiem wzrostu cen mieszkań wynoszącym 15 proc. Została ona naliczona od sumy ubiegłorocznych wpłat na Konto Mieszkaniowe. Kwota ta nie jest dopisywana do salda środków zgromadzonych na Koncie Mieszkaniowym – zostanie wypłacona klientowi w momencie złożenia dyspozycji przelewu środków z konta na zakup pierwszego mieszkania lub domu.

– Jesteśmy pierwszym bankiem, który wprowadził Konto Mieszkaniowe do oferty, jak również udostępnił możliwość założenia tego rachunku całkowicie zdalnie – mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor Departamentu Bankowości Codziennej i Produktów Oszczędnościowych w Banku Pekao S.A. – Cieszymy się, że klienci, którzy zaufali temu nowemu produktowi, otrzymają premię aż 15 proc. za 2023 r. Liczę na to, że wyniki za zeszły rok w połączeniu z aktualnym oprocentowaniem 7 proc. przez sześć miesięcy zachęcą kolejnych klientów do oszczędzania na pierwsze mieszkanie z Pekao – podsumowuje Remigiusz Hołdys.

