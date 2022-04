Ukończenie Opackiej to moment długo wyczekiwany przez koneserów i kolekcjonerów wyjątkowych nieruchomości, ponieważ Invest Komfort zdecydował się na rozpoczęcie sprzedaży apartamentów w chwili, gdy będą gotowe.

- Na to, co najlepsze, warto poczekać. Opacka jest jedną z najciekawszych inwestycji w naszym portfolio. Wyróżnia ją kameralny charakter, architektura, która nawiązuje do otoczenia, najwyższej klasy materiały, rzemieślnicze wykonawstwo. Trzeba być w tym miejscu, wśród zieleni, między archikatedrą a Stawem Młyńskim, by w pełni dostrzec jej wartość – mówi Anna Tuzek, dyrektor marketingu Invest Komfort.

Invest Komfort kieruje swoją ofertę do osób, które poszukują spokoju i zieleni, ale równocześnie chcą być blisko miasta. Opacka może również pełnić rolę drugiego domu. Jest inwestycją, której wartość, podobnie jak dzieł sztuki, będzie wzrastać wraz z upływem czasu.

- Rynek nieruchomości premium w Polsce wciąż się rozwija, dlatego systematycznie zyskuje na wartości, przy czym apartamenty premium to segment, który jest najbardziej odporny na wahania rynku. Inwestowanie w tego typu nieruchomości jest też dobrym pomysłem na dywersyfikację portfela – mówi Michał Ciomek, członek zarządu Invest Komfort.

Z dbałością o detal

Dwie minuty spaceru dzielą Opacką od Lasów Oliwskich, będących częścią Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Kolejne dwie minuty wystarczą, by znaleźć się na Wzgórzu Pachołek, jednym z najbardziej znanych punktów widokowych w Gdańsku.

To kameralna inwestycja, ponieważ składa się z czterech trzypiętrowych budynków mieszczących jedynie 51 apartamentów o powierzchni od 52 do 129 mkw. i rozkładzie od dwóch do pięciu pokoi.

Opacka została dopracowana w każdym detalu, co jest znakiem rozpoznawczym Invest Komfort. Wnętrza wypełniają wysokiej klasy materiały – szlachetne drewno, naturalny kamień czy wzorzyste szkło. Duża liczba przeszkleń otwiera mieszkania i części wspólne na otaczającą budynki roślinność, zapewniając przy tym odpowiednie doświetlenie. Do dyspozycji mieszkańców jest sala klubowa ze stołem bilardowym i wysokiej klasy sprzętem audio, strefą fitness oraz dwie sauny: fińska i parowa. Bezpośrednio z sali można przejść do patio, by na drewnianych leżankach relaksować się, słuchając odgłosów ptaków i cieszyć się różnorodną zielenią.

Z parkiem za oknem

Zieleń jest jednym z najważniejszych wyróżników tej inwestycji. Opacka znajduje się na terenie historycznych ogrodów klasztornych opactwa cystersów w Oliwie. Deweloper zdecydował się na rewitalizację tego miejsca i przywrócenie jego dawnego charakteru. Dlatego na powierzchni 0,6 ha stworzył ogólnodostępny park. Ponadto Opacka nie jest ogrodzona i znajduje się tuż przy Parku Oliwskim. W ten sposób te dwie zielone przestrzenie niemal łączą się i zarówno mieszkańcy inwestycji, jak i spacerowicze mogą z nich korzystać bez ograniczeń.

- Układ alei wokół Opackiej nawiązuje do angielskich założeń parkowych. Zaprojektowaliśmy je tak, by naprowadzać wzrok przechodniów na panoramę z dominującą Archikatedrą Oliwską. W parku zasadziliśmy ponad 50 gatunków roślin. Wiele z nich uprawianych tu było przez cystersów – informuje Małgorzata Sobótka, architekt krajobrazu z firmy Studio Krajobraz, autorka koncepcji parku.

W przestrzeniach wspólnych osiedla nie mogło zabraknąć miejsca dla ekspozycji sztuki, która intryguje i inspiruje. Ceniona gdańska artystka Aleksandra Józefów zaprojektowała

i wykonała specjalnie dla Opackiej rzeźbę i płaskorzeźbę. Tworząc je, inspirowała się otoczeniem, historią miejsca i projektem architektonicznym.

Trójmiejski deweloper Invest Komfort stawia na nieszablonowe rozwiązania, nie tylko w realizacji inwestycji, ale też w komunikacji marketingowej. Sprzedaż apartamentów wspiera kampania prowadzona pod hasłem: „Czas tworzy wartość”, która nawiązuje do bogatej historii Oliwy.

Do realizacji inwestycji deweloper zaprosił wysokiej klasy twórców:

Architekt inwestycji: Jakub Bladowski, ROARK Studio

Architekci wnętrz: Hanna Bialic, Jakub Piórkowski, PB Studio

Architekt krajobrazu: Magdalena Sobótka, Studio Krajobraz

Invest Komfort Spółka Akcyjna Sp.K. to firma deweloperska, specjalizująca się w inwestycjach premium, która od 1995 roku z powodzeniem prowadzi działalność na rynku nieruchomości w Trójmieście. W tym czasie zrealizowała 46 inwestycji, budując ponad 6 000 lokali mieszkalnych i usługowych o łącznej powierzchni ponad 400 tys. mkw. Wśród nich znajdują się takie projekty jak: Sea Towers i Nowe Orłowo w Gdyni, Botanica Jelitkowo, Apartamenty Brabank w Gdańsku czy Okrzei Sopot. Deweloper starannie wybiera miejsca dla swoich inwestycji. Tworzy wysokiej jakości miastotwórcze kompleksy z poszanowaniem istniejącej zabudowy i otoczenia przyrodniczego, przynosząc wartość dodaną miastu i współuczestnicząc w jego rozwoju. Projekty firmy wyróżniają się estetyką

i architektonicznym kunsztem. Invest Komfort jest zdobywcą polskich i międzynarodowych nagród. Osiąga bardzo dobre wyniki finansowe i jest oceniany jako spółka o największej dynamice rozwoju.