Według Home Broker w ciągu ostatniego roku w Polsce oddano do użytkowania rekordową liczbę mieszkań - 182 tys. Z czego sami deweloperzy wprowadzili na rynek 95,3 tys. lokali. Na historycznie wysokim poziomie jest również liczba rozpoczętych budów. Od kwietnia ubiegłego roku do marca 2018 deweloperzy ruszyli z budową 112,9 tys. mieszkań. To o 22,5 proc. więcej niż w tym samym czasie w roku poprzednim.

Podobnie prezentują się dane dotyczące pozwoleń na budowę. W ciągu ostatnich 12 miesięcy deweloperzy uzyskali ich 139,8 tys., o 18 proc. więcej niż w roku poprzednim (Home Broker, obliczenia Home Broker na podst. danych GUS). Pomimo optymistycznych wyników, na rynku pojawia się spowolnienie.

Portal RynekPierwotny.pl podaje, że wzrost liczby sprzedanych mieszkań w pierwszym kwartale tego roku w porównaniu do roku poprzedniego był równy 4,5 proc. Przy czym w poprzednich latach wzrost ten wynosił 10 lub 20 proc.

- Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w systematycznie rosnących cenach mieszkań, co związane jest z coraz wyższymi kosztami budowy, na które składają się rosnące ceny materiałów budowlanych oraz wyższe wynagrodzenia pracowników. Pamiętajmy też, że działki budowlane drożeją, a to również odbija się na cenach mieszkań - zwraca uwagę Ewa Foltańska-Dubiel, prezes Grupy Deweloperskiej Geo.