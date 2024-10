Jak rozmnażać hortensje bukietowe?

Hortensje bukietowe to okazała ozdoba ogrodu. Są przy tym łatwe w uprawie, zawsze kwitną i można je samodzielnie w prosty sposób rozmnażać. Jak to zrobić? Hortensje rozmnażamy przez sztobry czyli pocięte na mniejsze kawałki łodygi. To tak zwane rozmnażanie z patyków. Można to robić niemal cały sezon – na początku sezonu z młodymi łodygami, ale i jesienią. Więcej na temat sposobów rozmnażania różnych gatunków hortensji znajdziesz w artykule:

Rozmnażanie hortensji bukietowej przez patyki

Rozmnażanie to polega na pocięciu wybranej łodygi na mniejsze części. Najlepiej jeśli każda z nich posiada dwa rzędy liści. Ucinamy około 2 cm nad liściem i podobną odległość pod liściem na dole sztobra. Następnie liście te obrywamy. Tak przygotowany patyczek można umieścić w wodzie albo od razu w ziemi (doniczka lub grunt). Wsadzając od razu do gruntu, pamiętajmy o stałym utrzymywaniu wilgotności, aby sztobry mogły się łatwo ukorzenić.

Gwarantowany sukces w rozmnażaniu hortensji bukietowej

Rozmnażasz hortensje bukietowe w ten sposób, ale się nie przyjmują? Być może robisz ten podstawowy błąd. Okazuje się, że to nie żadna magiczna sztuczka, a zdrowy rozsądek zapewnia sukces w rozmnażaniu hortensji bukietowej. Sęk w tym, które łodygi wybieramy do rozmnażania. Dotychczas wycinałam te najgrubsze z okazałym kwiatem na końcu pędu. Kwiaty przeznaczałam do wazonu na świeży bukiet albo zasuszenie. Łodygę wykorzystywałam wówczas do rozmnażania. Była gruba i zdrewniała. Czasami takie patyki przyjmowały się, ale nie w takiej liczbie jak teraz. Co się stało? Niedawno znajoma pani, która zobaczyła moje sztobry, udzieliła mi wskazówki. Do rozmnażania hortensji wybiera się młode, cienkie i giętkie łodygi, jak najbardziej zielone.

Wówczas prawdopodobieństwo przyjęcia się, wypuszczenia korzeni i dalszego rozwoju jest dużo wyższe, a nawet pewne (oczywiście przy zapewnieniu im stałej wilgotności). Najlepiej wybierać gałązki, które się pokładają i nie mają wytworzonego kwiatostanu. Zachęcam do spróbowania rozmnażania zgodnie z tą zmieniającą wszystko wskazówką.