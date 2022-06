Sprzedawana nieruchomość to zespół zabytkowych kamienic Tenczerowskiej i Kamienicy pod Trzema Gwiazdami. Obiekt położony jest w ścisłym centrum Krakowa, na tętniącym życiem Starym Mieście u zbiegu ul. Szewskiej i Rynku Głównego – jednego z najpiękniejszych i największych średniowiecznych rynków w Europie. Krakowski rynek to miejsce, do którego zarówno turyści, jak i mieszkańcy Krakowa przybywają zachwycać się pięknem otaczających go zabytków, w poszukiwaniu dóbr kultury i rozrywki.