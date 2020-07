Biały – tej barwie przypisuje się właściwości ożywcze i pozytywny wpływ na regenerację organizmu. Uważa się, że biały wspomaga proces zdrowienia i daje wrażenie czystości. Z tego powodu szpitale i inne placówki medyczne bardzo często są malowane na biało. Właściwością białego jest także optyczne powiększanie pomieszczeń. W nadmiarze może on jednak potęgować uczucie samotności, dlatego chętnie zastępujemy biel pastelami. Kolor ten najchętniej stosujemy w łazienkach i kuchni, ale popularne trendy z ostatnich lat pokazały nam, że kochamy wszechobecną biel.

Reklama

Żółty – wprawia w dobry nastrój, dodaje pewności siebie, usuwa zmęczenie. Stosowany we wnętrzach ma właściwości rozświetlające pomieszczenie, jednakże cały pokój w mocnym odcieniu żółtego może być zbyt intensywny. Najlepiej stosować go w pomieszczeniach mrocznych, raczej o ekspozycji wschodniej. Jeśli pomalujemy nim pomieszczenia zachodnie, popołudniami może być trudno znieść tę intensywność.

Pomarańczowy – zwiększa optymizm, podnosi libido, dlatego można go z powodzeniem wykorzystywać w sypialniach. Pomarańczowe pomieszczenia są radosne i przytulne, dlatego ludzie lubią w nich przebywać. Pomarańczowy, podobnie, jak wspomniany wcześniej żółty, może być trudny do zaakceptowania w nadmiarze.

Czerwony – najważniejsza właściwość tej barwy to pobudzanie apetytu! Nie bez powodu wiele marek związanych z jedzeniem i restauracji wykorzystuje ten kolor w swojej identyfikacji wizualnej. Ale uwaga – czerwony jest optymistyczny i pobudzający, natomiast w większym nasyceniu może wzbudzać lekką agresję. Jeśli zatem malujemy coś na czerwono – postawmy na akcenty! Niech będzie to jedna ściana, detale etc. Najlepiej stosować go w kuchni i jadalni oraz w postaci wszelkich dodatków: talerzy, podkładek, obrusów, ceramiki itp.

Zielony – to z kolei samo dobro: pomaga w skupieniu się i poprawia pamięć. Daje wrażenie przebywania w lesie, w otoczeniu drzew i roślin, co przynosi spokój i odprężenie. To zdecydowanie najlepszy kolor, jaki można wykorzystać w przypadku gabinetu lub kącika do pracy!

Brązowy – daje poczucie solidności, bezpieczeństwa, przytulności. Oczywiście zbyt ciemne odcienie stosowane na dodatek w zbyt dużej ilości potrafią być przygnębiające. W starszych domach można dostrzec nawet pewną prawidłowość – wiele mebli ma ciemny, drewniany kolor, aby domownicy czuli się w domu bezpiecznie i przytulnie. Brązowy stosowaliśmy, stosujemy i będziemy stosować na podłodze – daje to wnętrzu solidne podstawy!

Czarny – odbiera energię, przygnębia i optycznie zmniejsza przestrzeń. Nie brzmi to zbyt dobrze… Ratunkiem jest rozbielona czerń, czyli wszelkie odcienie szarości. Bardzo dobrze wydobywają intensywną barwę detali. Na dużych przestrzeniach świetnie sprawdzi się jako tło do eksponowania wszelkich przedmiotów.