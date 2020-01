Eksperci marki VOX podpowiadają, co pomoże nam komfortowo przetrwać długie, chłodne noce.

Odpowiednia aranżacja sypialni to klucz do zdrowego i dobrego snu. Co zrobić by w tym pomieszczeniu znaleźć wyciszenie i relaks? Pomoże w tym wygodne łóżko, odpowiedni dobór drzwi, oświetlenia i dodatków.

Od samego wejścia

Każda minuta spędzona o poranku w sypialni jest na wagę złota. Ciepłe łóżko i miękkie poduszki doceniamy zwłaszcza w zimowe dni, gdy aura na dworze nie zachęca do wychodzenia z domu. Mamy wtedy ochotę się odciąć od szarugi za oknem, nie słyszeć dźwięków dochodzących ze świata zewnętrznego. W takich sytuacjach doceniamy też element wyposażenia, który zwykle jest bohaterem drugiego planu, czyli drzwi. One zapewniają poczucie prywatności i oddzielają od codziennych domowych spraw.

Obok estetyki, równie ważne są tu aspekty użytkowe. Odpowiednia konstrukcja skrzydła i jego montaż gwarantują, że drzwi spełnią swoją rolę. Do sypialni szczególnie polecane są drzwi z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowanej albo tradycyjne drzwi ramowe.

- Drzwi z wypełnieniem to rozwiązania o konstrukcji wzmocnionej płytą wiórową z regularnie rozmieszczonymi otworami. Są nieco cięższe od innych drzwi, ale to zapewnia im stabilność oraz pomaga lepiej wygłuszać dźwięki. Docenimy to zwłaszcza podczas popołudniowej drzemki, gdy drzwi oddzielą nas od dźwięków dochodzących z pozostałych domowych pomieszczeń - tłumaczy Piotr Szczęśniak, ekspert marki VOX.

Podobny komfort zapewniają też tradycyjne drzwi ramowe.

Dobrych snów

Sercem każdej sypialni jest łóżko. W zimowe dni staje się często ulubionym miejscem wypoczynku, lektury, ale też pracy. Przed zakupem warto przetestować kilka modeli i typów łóżek w salonie meblowym, gdzie otrzymamy również profesjonalne doradztwo.

- Podczas takiej wizyty możemy sprawdzić, czy dane łóżko zapewni nam wystarczająco dużo miejsca na komfortowy sen. Doradcy w salonach VOX pomogą też w doborze materaca, który jest przecież kluczowym elementem decydującym o jakości wypoczynku. Zwracajmy uwagę na jego konstrukcję, grubość czy stopień twardości. Jeśli z łóżka korzystać będą dwie osoby, ważne jest by wybór był odpowiedzią na ich potrzeby. Często wątpliwości budzi kwestia wielkości mebla - nasi doradcy w takich sytuacjach wykorzystują program VOXBOX, w którym pokażą dany mebel na planie pomieszczenia które urządza klient - mówi Natalia Całus, stylistka VOX.

Gdy lubimy pracować w łóżku, dobrym rozwiązaniem będzie model z tapicerowanym zagłówkiem. Szare lub beżowe obicia harmonijnie wkomponują się w wystrój każdej sypialni. Co więcej, łóżko posiada ogromny pojemnik, który pomieści przedmioty nawet o dużych gabarytach. Stanie się więc idealną pomocą w utrzymaniu porządku w miejscu naszego wypoczynku.

Nastrój dzięki dodatkom

Gdy nadchodzą mroźne dni i noce, miejsce naszego wypoczynku warto udekorować odpowiednimi tkaninami. Przyda się zarówno dobrej jakości koc (np. wykonany z wełny merynosa albo kaszmiru) jak też wygodne, dekoracyjne poduszki. Możemy je sobie podłożyć pod plecy albo głowę, gdy postanowimy któregoś dnia popracować z komputerem na łóżku. Specjalnie na zimę dobierzmy też pościel, która kolorami i grubością będzie dostosowana do tej pory roku.

Zimową porą odkrywamy jak wielkie znaczenie dla naszego komfortu ma prawidłowe oświetlenie mieszkania. Jeśli dotąd sypialnię oświetlała główne centralna lampka albo bazowaliśmy na promieniach słońca, na zimę warto wprowadzić mniejsze punkty świetlne. Za ich sprawą w sypialni będziemy mieli więcej delikatnego, rozproszonego, ciepłego światła. Lampka Emo świetnie sprawdzi się jako wsparcie podczas wieczornej lektury - wystarczy umieścić ją na półce nad łóżkiem. Całość dopełnią lustra nad toaletką albo ulokowane przy ścianie - są świetnym rozpraszaczem promieni i optycznie powiększą pomieszczenie.