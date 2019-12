Ponadczasowy design

Trendy w aranżacji wnętrz zmieniają się dość szybko. To, co niedawno było hitem, za chwilę okazuje się nieaktualną modą. Dlatego urządzając łazienkę warto kierować ponadczasowym wzornictwem i własnymi upodobaniami.

Przede wszystkim zastanówmy się nad odpowiednią kolorystyką wnętrza. Ma ona bowiem duży wpływ na nasze samopoczucie. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy bliższe są nam stonowane barwy, a może wręcz przeciwnie – wyraziste i dodające energii. Ta wiedza to podstawa do zaplanowania aranżacji. Z kolei trendy możemy przemycać w postaci dodatków i tych elementów wyposażenia łazienki, które w każdej chwili można zmienić – na przykład przycisków spłukujących. Dlatego wybierając stelaż podtynkowy, zwróćmy uwagę na to, jak szeroka jest gama płytek pasujących do danego modelu – radzi Aleksandra Drozdalska, ekspert firmy TECE.

Decydując się na konkretne płytki, armaturę czy meble łazienkowe warto postawić na klasykę. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że ponadczasowy charakter pomieszczenia przetrwa dłużej niż jeden sezon.

Funkcjonalność z myślą o przyszłości

Podstawą projektu powinny być przede wszystkim nasze uświadomione potrzeby. Warto odpowiedzieć sobie na kilka istotnych pytań. Po pierwsze – kto i w jaki sposób korzysta z łazienki? Może bowiem okazać się, że każdy z domowników ma inne oczekiwania względem funkcjonalności tego pomieszczenia. Po drugie – jakie będą nasze potrzeby za kilka lat?

Urządzając łazienkę warto wyjść myślami w przyszłość. Zwizualizować sobie, jak z czasem zmieni się styl życia mieszkańców. To z kolei skłoni nas do rozważenia różnych opcji, a tym samym do podjęcia właściwych decyzji. Może warto zdecydować się na kabinę prysznicową zamiast wanny, a tradycyjną miskę WC zastąpić toaletą myjącą? Pamiętajmy, że wraz z wiekiem zmieniają się nasze potrzeby, a rozwiązania sanitarne powinny być odpowiednio dobrane i funkcjonalne dla każdego użytkownika – podpowiada ekspert TECE.

W dobrej atmosferze

Urządzając łazienkę warto spojrzeć na nasz projekt z lotu ptaka. Zwróćmy uwagę na to, jak układ poszczególnych stref wpływa na nasze poczucie komfortu – zarówno w aspekcie funkcjonalnym, jak i estetycznym. Łazienka to przecież przestrzeń, w której rozpoczynamy i kończymy dzień.

Uporządkowana przestrzeń wpływa na poczucie harmonii, pozwala się wyciszyć i zrelaksować. Nie zapominajmy także o drugiej, bardziej praktycznej stronie. Odpowiedni układ poszczególnych stref może wpływać na to, jak funkcjonujemy w pomieszczeniu. Wieczorem szukamy wyciszenia, przyjemnej atmosfery. Rano z kolei mamy zazwyczaj niewiele czasu i zależy nam na tym, aby ilość czynności, jakie musimy wykonać, była ograniczona do minimum – podkreśla Aleksandra Drozdalska.

Odpowiedni nastrój w łazience pomogą nam z kolei wykreować dodatki, takie jak świece, tkaniny czy roślinność. To, które rozwiązania wybierzemy, zależy wyłącznie od nas.

Przy urządzaniu łazienki warto zatem kierować się własnym gustem, stylem życia oraz indywidualnymi potrzebami. Dzięki temu stworzymy wnętrze przyjazne domownikom, funkcjonalne, a przede wszystkim ponadczasowe.