O trendach, które są kluczowe, opowiada Jakub Orski z biura sprzedaży WPBM Mój Dom SA.

1. Naturalne materiały

W czasach, kiedy świat zaczyna przywiązywać coraz większą wagę do tego, co ekologiczne, zyskują na znaczeniu produkty pochodzenia naturalnego. To trend, który w ostatnich latach coraz silniej dochodzi do głosu także w architekturze. Projektanci chętnie sięgają po materiały łatwo poddające się recyklingowi, a zatem przyjazne środowisku. Wartością dodaną w ich przypadku jest wysoka jakość i szlachetny wygląd.

2. Ściany? Tylko nie malowane!

Ściany przestają być jedynie tłem i zaczynają wręcz grać pierwsze skrzypce. Jeszcze parę lat temu nietypowe wykończenie było zaledwie dodatkiem do całej aranżacji – dziś staje się najważniejszym elementem nadającym wnętrzom charakteru i elegancji. W luksusowych apartamentach celowo odchodzi się od malowania ścian, a pokrywa się je wielkoformatowymi płytami ceramicznymi, spiekami kwarcowymi, drewnem czy kamieniem. Projektanci, oprócz zastosowania materiałów naturalnego pochodzenia, wykorzystali także lustra, aby podkreślić elegancki charakter apartamentu.

3. Unikanie łączeń

Coraz częściej odchodzi się też od wyraźnych łączeń. Wielkoformatowe płytki kładzione są z minimalną fugą, co daje efekt dużej, gładkiej i jednorodnej powierzchni. Wnętrze wydaje się wówczas optycznie większe – i choć w przypadku luksusowych apartamentów nie mamy do czynienia z małymi metrażami, to podkreślenie dużej przestrzeni jest zdecydowaną zaletą.

4. Funkcja ukryta

Wszelkie użytkowe elementy, jak chociażby klimatyzacja czy instalacja grzewcza są maskowane – głównie dzięki meblom zamawianym pod wymiar. – W apartamencie pokazowym zdecydowaliśmy się na rozwiązania, które są dyskretne i nie rzucają się w oczy. Warto wspomnieć chociażby o opuszczanej baterii o minimalistycznym, prostym wzornictwie, która komponuje się z nowoczesną aranżacją kuchni. W ten trend świetnie wpisuje się też sposób, w jaki została urządzona antresola: w meblach projektanci sprytnie ukryli chłodziarkę do wina, która pozwala butelkom leżakować w optymalnej temperaturze – tłumaczy Jakub Orski z biura sprzedaży WPBM Mój Dom SA. – Dziś użytkowe elementy mogą też same w sobie stanowić dekorację. Właśnie dlatego w apartamencie znalazły się włączniki AVE Touch – czarne, modułowe panele z diodowym podświetleniem są dyskretne i eleganckie.

5. Naturalna niedoskonałość

Choć maskowanie niektórych elementów jest popularnym rozwiązaniem, to równie istotne w aranżacji jest eksponowanie niedoskonałości naturalnych materiałów. Powstające wzory są niepowtarzalne, a to stanowi dużą wartość dodaną. Mogą same w sobie stać się szlachetną dekoracją wnętrza. W apartamencie pokazowym schody i ściany zostały wykończone wapieniem Grassi Pietre, pochodzącym z dna prehistorycznego morza. W dotyku wciąż można wyczuć muszelki czy inne ślady morskiego życia.