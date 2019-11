O stylowych, odważnych meblach w kolorze czarnym, a także o wyrazistych i niezbędnych w mieszkaniu akcesoriach w tym odcieniu opowiada Natalia Nowak, ekspert ds. aranżacji wnętrz Salonów Agata.

Najmodniejsze meble to już nie tylko te jasne i inspirowane kolorami drewna – na czasie są także czarne aranżacje. Szafy, stół lub łóżko w tych odcieniach doskonale sprawdzają się na tle jasnych ścian oraz sprawiają, że pomieszczenie nabiera eleganckiego i nowoczesnego charakteru. Będą one także doskonałym uzupełnieniem wnętrz loftowych – szczególnie w wersji z metalowymi akcentami. Decydując się na czarne meble, należy pamiętać o odpowiednim wyborze dodatków. W tym przypadku możemy postawić na delikatne i stonowane elementy, np. w odcieniach szarości lub zdecydować się na odważniejsze rozwiązanie i dopasować akcesoria według efektownych kontrastów. Świetnie sprawdzą się czerwień, zieleń lub fiolet, a także przykuwające wzrok złoto bądź srebro – poszewki na poduszki w tych odcieniach na czarnej kanapie to strzał w dziesiątkę.

Oprócz mebli, kolor czarny opanował także segment dodatków i akcesoriów do mieszkania. Te z kolei powinny być dopasowywane do jaśniejszych struktur – białych lub przypominających drewno meblach. Wszelkie szklane powierzchnie oraz z wysokim połyskiem to także pole do popisu dla czarnych dodatków. Wśród nich królują przede wszystkim: koce, narzuty, ramki, a także akcesoria do kuchni i jadalni, takie jak zastawa obiadowa, podkładki na stół i bieżniki. Do najbardziej charakterystycznych i efektownych elementów w tym kolorze zaliczyłabym natomiast wysoki, elegancki wazon, który świetnie sprawdza się we wnętrzach urządzonych w stylu glamour, oraz pościel – świetną alternatywę dla standardowych, jasnych modeli. Inne rozwiązanie? Dywan, który wyróżnia się wyjątkową praktycznością oraz zasłony w tym kolorze – najlepsza ochrona przed słońcem.

Wykorzystując czerń w aranżacji swojego wnętrza, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przesadzić z liczbą dodatków. Kolor jest bardzo wyraźny i w jego przypadku najlepiej sprawdzą się minimalistyczne dekoracje – stonowane lub kontrastujące do czarnych mebli, natomiast akcesoria w kolorze czarnym dobrze skomponują się z powierzchnią o jaśniejszej strukturze. Zarówno meble, jak i dodatki w tym odcieniu to ponadczasowe elementy, które zapewnią niestandardowe wykończenie wnętrza i pomogą je odmienić w łatwy sposób.