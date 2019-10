Wiekowy styl

W roku 2019 w Niemczech i wielu innych krajach hucznie obchodzono stulecie założenia szkoły Bauhausu, gdzie zrodziły się pierwsze założenia architektury modernistycznej. Powstała w 1919 roku w Weimarze uczelnia przez kolejne dziesięciolecia najpierw kształciła, a potem inspirowała wielu twórców na całym świecie. Związani z nią byli tacy legendarni architekci jak Walter Gropius, Hannes Meyer czy Ludwig Mies van der Rohe. Główne stwierdzenie, które twórcy Bauhausu realizowali w praktyce brzmiało: "forma podąża za funkcją".

Cechy architektury modernistycznej

Z czasem powstało wiele obiektów o różnym przeznaczeniu – przemysłowym, mieszkaniowym, publicznym – w których założenie to było realizowane. Na ich podstawie można wyszczególnić podstawowe cechy stylowe takiej architektury. Należą do nich: geometryczna forma budynku, unikanie stosowania detalu, duże i jednolite powierzchnie elewacji w kolorze białym lub barwach pastelowych czy okna zlicowane z elewacją, często pozbawione wewnętrznych podziałów. Charakterystyczne jest również stosowanie surowych materiałów takich jak beton czy stal oraz duże powierzchnie przeszkleń na klatkach schodowych i elewacjach. We wnętrzach modernistycznego budynku dominował tzw. wolny plan, czyli ograniczano liczbę ścian, przez co układ pomieszczeń można było z dużą dowolnością kształtować.

Dlaczego dach płaski?

Słynny francuski architekt Le Corbusier, którego także zalicza się w poczet twórców modernizmu, spisał pięć zasad nowoczesnej architektury. Jedną z nich było stosowanie płaskiego dachu, który może pełnić rolę tarasu, ogrodu lub przestrzeni wspólnej. Moderniści uważali, że skośny dach tworzy niepotrzebną, często niewykorzystywaną przestrzeń, a poza tym wykorzystywanie stropodachu stanowiło manifest, wyraźne odcięcie się od dokonań krytykowanych poprzedników.

Współcześnie modernizm nie jest odbierany tak jak na początku XX wieku. Architekci nie stosują się już rygorystycznie do zasad Groupiusa czy Le Corbusiera. Zresztą taki rodzaj architektury nie zawsze pasuje do kontekstu. Stąd modernistyczne bryły są łączone ze skośnym dachem, co może wynikać np. z lokalnej tradycji. Obecnie styl modernistyczny często bywa rozumiany jako minimalistyczny i prosty.

