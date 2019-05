Przedpokój to przestrzeń niejako przejściowa i wielu domach tak właśnie bywa traktowana – pomocniczo, nie do końca poważnie, trochę po macoszemu. Tymczasem powinniśmy obdarzyć ją szczególną uwagą – godną wizytówki domu i jego mieszkańców. - Korytarz to pierwsze pomieszczenie, z którym mamy styczność zaraz po przekroczeniu progu. Przede wszystkim tu witamy gości i przyjmujemy wizyty odwiedzających – warto więc, by to, co zobaczą już w progu, stanowiło zapowiedź wnętrza urządzonego ze smakiem – mówi Lena Kwietniewska, architekt pracowni KODO Projekty i Realizacje.

Podczas urządzania mieszkania warto poświęcić mu więcej uwagi. Choć często jest niewielki, daje spore możliwości aranżacyjne, w których absolutnie nie musimy rezygnować z potrzebnych nam funkcjonalności.



Gra światła i cienia

Jednym z elementów istotnych dla wyglądu oraz funkcjonalności przedpokoju jest światło. W tym pomieszczeniu uwzględnienie jego źródła jest niezbędne – głównie ze względu na to, że często nie dociera tu odpowiednia dawka promieni słonecznych. Dobrze dobrane pozwoli nam podkreślić wybrane elementy wystroju oraz stworzyć komfortową przestrzeń. Do dyspozycji mamy zarówno dyskretne lampki LED, kinkiety w nowoczesnych i stylowych oprawach, jak i ruchome punkty, pozwalające na regulację oświetlenia w zależności od potrzeb czy nastroju. Jedną z ciekawszych propozycji jest także podświetlenie szklanych frontów szaf. Całość prezentuje się nowocześnie i oryginalnie – wyjaśnia architekt KODO.

Poczuj się komfortowo

Jeżeli zależy nam na funkcjonalności tego pomieszczenia, warto pomyśleć o takich rozwiązaniach, jak wygodne siedzisko. Możliwość wykonania mebla na wymiar oraz dostępność wielu materiałów dają szerokie pole do działania. Siedzisko możemy połączyć z szafką na buty, wieszakami lub lustrem – zarówno jako samodzielny mebel, jak i w zabudowie służącej do przechowywania. Pamiętajmy także, że przestrzeń ta powinna być spójna, w zakresie formy czy wykorzystanych materiałów, z pozostałymi pomieszczeniami mieszkania.



Daj się poznać

Przedpokój nie musi oznaczać pustych ścian - to dobre miejsce na pokazanie pasji i zainteresowań mieszkańców. Dlatego w aranżacji tego pomieszczenia warto uwzględnić dekoracje, które nie tylko urozmaicą przestrzeń, ale także nadadzą jej osobistego wyrazu. Sprawdzonym pomysłem będą przemyślane kompozycje, np. utrzymane w jednym stylu obrazy czy wyjątkowe przedmioty. Do ich ekspozycji można wykorzystać różne elementy – ramy, szklane gabloty bądź prostą i czystą powierzchnię ścian.

Przedpokój często utożsamiany jest z neutralną przestrzenią, stworzoną na bazie subtelnych kolorów i gładkiej struktury. - To podstawowy błąd, którego konsekwencją jest nijakie, pozbawione wyrazu wnętrze. Odważmy się na wyraziste barwy, wzorzystą tapetę na jednej ze ścian, która nie przytłoczy, ale będzie niepowtarzalnym akcentem wystroju. Dajmy upust swojej wyobraźni, by dodać energii całemu mieszkaniu – mówi Lena Kwietniewska.



Urządzając przedpokój pamiętajmy o zachowaniu spójności z pozostałymi wnętrzami – szczególnie tymi, które są bezpośrednio połączone z korytarzem i z niego widoczne. Warto poruszać się w tej samej palecie kolorów oraz stylów, dodając elementy, które nadają smaku i oryginalności, a gości zachęcają do przekroczenia progu naszego domu.