Jak mieszka Radosław Sikorski?

15 lat - tyle trwał remont zabytkowego dworku, w którym mieszka teraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski z żoną. Zniszczony przez komunistów dawniej mieścił m.in. biura PGR-u. Jak dzisiaj wygląda odnowiony budynek?

ZOBACZ ZDJĘCIA >>> Oto dworek Sikorskich. "W salonie kościelne organy na 460 piszczałek"

Jak miesza Janusz Palikot?

Kiedyś Janusz Palikot chciał zrobić w Lublinie hotel i restaurację. Ostatecznie zdecydował jednak, że w starej kamienicy na starówce będzie się mieścił jego dom. Do biblioteki sprowadził włoskie lampy z londyńskich aukcji, a w siłowni postawił... klęcznik. Co jeszcze można znaleźć w jego mieszkaniu?

ZOBACZ ZDJĘCIA >>> Oto dom Palikota! Klęcznik w siłowni, kieł narwala w biurze... ZDJĘCIA

Jak mieszka Lech Wałęsa?

"Wałęsa ma salon około 36 metrów kwadratowych, a jego pokoik pracy ma zaledwie 11 metrów kwadratowych" - mówi jeden z przyjaciół byłego prezydenta. Zdaniem specjalistów, rezydencja wraz z cała działką kilka lat temu warta była co najmniej 4 mln zł.

ZOBACZ ZDJĘCIA >>> "U Wałęsy bez przepychu". Jak wygląda dom byłego prezydenta Polski? ZDJĘCIA

Jak mieszka Donald Tusk?

Choć Donald Tusk ma w Warszawie do dyspozycji rządową willę, to od objęcia urzędu w 2007 roku na weekendy woli wracać do własnego mieszkania w Sopocie. Do dyspozycji ma ponad 60 mkw., trzy pokoje...

ZOBACZ ZDJĘCIA >>> Ślady po kulach, "zimą ciągnie od piwnicy"... Jak mieszka Donald Tusk? GALERIA

Jak mieszka Włodzimierz Cimoszewicz?

Z dawnej leśniczówki w Puszczy Białowieskiej, którą Włodzimierz Cimoszewicz dzierżawi od 2001 roku, zostały tylko ściany zewnętrzne. Początkowo zabudowania były ruiną: stropy pozałamywane, ściany napuchnięte, a okna powybijane. Rok temu leśniczówka w Hajnówce wyceniana była z kolei na około 250 tys. zł.

ZOBACZ ZDJĘCIA >>> "Pod jamnikiem załamała się podłoga". Jak mieszka Cimoszewicz? GALERIA

Jak mieszka Paweł Kukiz?

Jeśli akurat nie pracuje, chętnie spędza tam swój wolny czas. I trudno się temu dziwić – dom Pawła Kukiza - ma ok. 450 mkw. i znajduje się w spokojnej okolicy.

ZOBACZ ZDJĘCIA >>> Jak mieszka Paweł Kukiz? "Obejścia pilnują dwa wielkie owczarki"