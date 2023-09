Rozstrzygnięty został konkurs na projekty domów o powierzchni 120, 150 i 180 m kw., do którego zgłoszono 83 prace. Już od października br. konkursowe projekty ekonomicznych i energooszczędnych domów, będzie można bezpłatnie pobrać ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podczas konferencji prasowej w poniedziałek podkreślił, że bezpłatne projekty domów do 70 m kw. "okazały się prawdziwym hitem – pobrano ich prawie 62 tys.". - To skłoniło nas do tego, by ogłosić kolejny konkurs architektoniczny, tym razem na budynki większe, które lepiej będą odpowiadały potrzebom rodzin. Jestem pewien, że będą się one cieszyły jeszcze większą popularnością - ocenił szef MRiT.

Przyznał, że kwestia „dachu nad głową” to najważniejszy problem młodych ludzi, którzy - jak dodał - stają przed koniecznością podjęcia życiowych decyzji np. o założeniu rodziny. - Bezpłatne projekty domów czy finansowanie ich budowy z programu Pierwsze Mieszkanie z pewnością pomogą wielu młodym ludziom w łatwiejszym starcie - wskazał minister.

Resort podał, że projekty są do pobrania w ramach serwisu internetowego gunb.gov.pl.; nie jest do tego potrzebne żadne dodatkowe oprogramowanie.

