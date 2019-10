Eksperci sprawdzili jak, nie wydając ogromnych pieniędzy, uzyskać efekt łazienki prosto z Instagrama.

Generalny remont łazienki wiąże się nie tylko z dużym obciążeniem domowego budżetu, ale też z dużym bałaganem, brakiem komfortowych warunków podczas prac oraz stresem z powodu niedoszacowanych kosztów. Według analityków ASM z Centrum Badań i Analiz Rynku najczęściej decydujemy się na remont, gdy wyraźnie widać zużycie elementów oraz brak estetyki (52,6 proc.) lub gdy znudziliśmy się dotychczasowym wystrojem (20,1 proc.).

Jednym z najkosztowniejszych elementów remontu łazienki jest wymiana płytek, na który składają się nowe płytki, skuwanie starych, fuga, klej i oczywiście robocizna. Jak wynika z danych Kalkulatora Budowlanego, właściciele nawet niewielkiej łazienki wydają na to zwykle od 3 do 6 tysięcy złotych, a to dopiero początek poważnych wydatków. Wymiana sanitariatów to w zależności od jakości wybranych urządzeń wydatek rzędu 2,5 – 5,5 tys. zł. Do tego dochodzą koszty związane z hydrauliką i elektryką, meble oraz oświetlenie, dodatki. W sumie taki remont może kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych.

- Z Indexu hapipraktyk wynika, że Polacy starają się finansować swoje wydatki z własnych oszczędności, ale aż 23 proc. badanych jest skłonna wziąć pożyczkę na remont mieszkania lub domu. Prawie 40 proc. respondentów na remont chciałoby pożyczyć od 5 do 10 tysięcy złotych. Remont łazienki może jednak znacznie przekroczyć tę kwotę, dlatego sprawdziliśmy, jak odłożyć go w czasie, by zaoszczędzić większą sumę, a jednocześnie spełnić marzenia o nowej łazience – informuje Monika Dzieniak-Kwiatkowska, ekspert hapipożyczek.

Jeżeli nasza łazienka nie pamięta lat 90-tych to kompleksowy remont prawdopodobnie wcale nie jest potrzebny. Wystarczy kilka drobnych zabiegów i sprytnych rozwiązań, by łazienka nabrała charakteru i nowoczesnego wyglądu. Z badania "Jaką łazienkę mają Polacy" przeprowadzonego przez Homebook wynika, że aż 73 proc. Polaków ma łazienkę mniejszą niż 10 mkw. Eksperci hapipożyczek policzyli, że renowacja takiego pomieszczenia powinna zmieścić się w budżecie poniżej 2 tysięcy złotych. Zamiast skuwać stare, niemodne płytki wystarczy pomalować je specjalną farbą. To najbardziej skomplikowany proces całej renowacji, ale wciąż na tyle prosty, że można przeprowadzić go samodzielnie. Litr farby kosztuje ok. 100 złotych i powinien wystarczyć na pomalowanie 5-6 metrów kwadratowych.

Zniszczoną podłogę w prosty i szybki sposób pokryjemy wykładziną PCV – wykładziny w rolkach występują w szerokiej gamie kolorów, są wytrzymałe, odporne na wilgoć i łatwe w pielęgnacji. Są też bardzo tanie – na łazienkę o powierzchni 10 metrów nie powinniśmy wydać więcej niż 300 złotych. "Nowe" kafelki i podłoga zobowiązują, zatem warto też odmalować resztę ścian i sufit – koszt zwykłej białej farby to nie więcej niż 80 złotych.

Kluczem do osiągnięcia efektu instagramowej łazienki są dodatki. Modne, okrągłe lustro można znaleźć za ok. 300 złotych. Nowa komoda w meblowej sieciówce nie powinna kosztować więcej niż 150 złotych. Do innych, niezbyt drogich detali, o których nie można zapomnieć przy aranżacji łazienki, należą m.in. komplet miękkich ręczników, dywanik, ozdobna mydelniczka, obrazki na ściany (które można wykonać samodzielnie) oraz świece.

Koszty renowacji łazienki

Łazienka 6 m2 Łazienka 10 m2

Malowanie płytek 300 złotych 500 złotych

Malowanie ścian i sufitu 50 złotych 80 złotych

Wykładzina winylowa 200 złotych 300 złotych

Komoda 150 złotych 150 złotych

Lustro łazienkowe 250 złotych 350 złotych

Dywanik 50 złotych 80 złotych

Modne dodatki 60 złotych 60 złotych

Świece, dekoracje 100 złotych 150 złotych

Rośliny 40 złotych 60 złotych

Ręczniki 100 złotych 100 złotych

Łącznie 1300 złotych 1830 złotych

W tym sezonie w łazienkach nie może zabraknąć roślin, które nawet do niewielkiej przestrzeni wprowadzają świeży klimat. Należy jednak pamiętać, by wybrać takie, które nie potrzebują dużo światła. Sprawdzą się tutaj modne sukulenty, ale także zamiokulkas, zielistka oraz skrzydłokwiat.