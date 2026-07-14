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Koniec z szarą strefą w najmie krótkoterminowym? Nowe przepisy uderzą w nieuczciwych wynajmujących

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 15:30
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blok mieszkalny, projekt ustawy - najem krótkoterminowy
Nowe prawo dla najmu krótkoterminowego. Centralny rejestr i kary za zakłócanie spokoju/Shutterstock
"Rada Ministrów przyjęła projekt noweli uznającej najem krótkoterminowy za usługę hotelarską i wprowadzającej Centralny Wykaz Turystycznych Obiektów Noclegowych" - poinformował we wtorek wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Zmiana ma ograniczyć szarą strefę w tym obszarze.

Chodzi o przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki projekt nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz niektórych innych ustaw.

Rząd przyjął projekt noweli ograniczającej szarą strefę w najmie krótkoterminowym

Wprowadzamy centralny rejestr miejsc noclegowych. Te miejsca muszą mieć swój regulamin. Będzie również weryfikacja. Jeżeli doszłoby do przekroczenia zasad i norm miru domowego w spółdzielniach i wspólnotach lokatorskich (...) podmiot świadczący usługi noclegowe może zostać wykreślony z rejestru - powiedział Kosiniak-Kamysz podczas konferencji po posiedzeniu rządu.

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Projekt doprecyzowuje pojęcie usługi hotelarskiej, przyjmując, że uznaje się za nią krótkotrwałą usługę trwającą nie dłużej niż 30 dni, a pojęcie to jest tożsame z pojęciem "najmu krótkoterminowego”. W ocenie resortu sportu i turystyki, ma to na celu zwalczanie szarej strefy i stanowi wykonanie unijnego rozporządzenia.

W projekcie zawarto też definicję "przedsiębiorcy” - taką samą, jaką zawiera ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Jakie zmiany wprowadzono?

Zmiana ma na celu doszczegółowienie sytuacji, w której dziś była utrudniona możliwość rejestracji najmu krótkoterminowego przez osoby, które nie były przedsiębiorcami w rozumieniu Prawa Przedsiębiorców. Zmiana umożliwi rejestrację wszystkich obiektów najmu krótkoterminowego, niezależnie od tego, kto będzie je prowadził" - wskazano w ocenie skutków regulacji.

W projekcie przewidziano też, że stworzenie Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych zawierającego informacje dotyczące tzw. innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

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Źródło PAP
Tematy: ustawanajem krótkoterminowy
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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