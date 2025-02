Zamiokulkas to popularna roślina doniczkowa łatwa w uprawie, odporna i efektowna. Trzeba jednak wiedzieć, że kluczowym elementem jej pielęgnacji jest odpowiednie podlewanie. Jak robić to prawidłowo? Dlaczego zamiokulkas nie wypuszcza nowych liści? Poznaj trik na wypuszczenie nowych liści. W artykule przepis na specjalną miksturę, która pobudzi roślinę do wzrostu!