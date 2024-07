Roślina okrywowa

Jak to roślina okrywowa? To roślina okrywająca ziemię. Inaczej można mówić na nią roślina zadarniająca. Nazywamy tak rośliny, które są niskie, zwarte, wieloletnie i łatwo i szybko się rozprzestrzeniają, tworząc zwykle zielone dywany. Rozmnażają się za pomocą kłączy czy rozłogów. Ich pędy szybko wypuszczają korzenie. Często wykorzystywane są do porastania mniejszych lub większych przestrzeni pomiędzy drzewami czy innymi roślinami zamiast trawy, kory, kamieni.

Rośliny okrywowa do cienia

Ważne Roślina okrywowa cechuje się niskim wzrostem, szybkim rozrostem, zwykle małymi wymaganiami i tworzeniem zielonego dywanu.

Reklama

Roślin okrywowych jest wiele, ale w tym artykule skupmy się na tych polecanych do cienia. Skoro rośliny te mają za zadanie wypełnianie wolnych miejsc występujących nierzadko pomiędzy drzewami i innymi roślinami czy elementami architektury ogrodowej, często będą znajdowały się w cieniu. Jakie rośliny poradzą sobie w takich warunkach? Przede wszystkim funkie, bluszcze, bergenia, runianka japońska i paprocie. Lubią ziemię dosyć wilgotną i próchniczą. Nie są wymagające.

1.Funkia jako roślina okrywowa do cienia

Funkie to wieloletnie byliny. Są niezwykle efektowne, rozrastają się, tworząc pole pełne wielkich liści. W lipcu wypuszczają długie kwiatostany. Jest wiele odmian host (bo tak również są nazywane). Można wybierać z jednokolorowych, ale i dwubarwnych – najpopularniejsze są odmiany zielone (np. Jurassic Park), biało-zielone (np. Independence), limonkowo-zielone (np. Grand Tiara), limonkoe (np. June Fever) i szaro-zielone, wpadające w odcień niebieskiego (np. Halcyon). Nadają się do cienia i półcienia. Lubią dosyć wilgotne podłoże. Jedyną wadą funkii jest to, że ich naziemna część zamiera na zimę. Lubią je też podjadać ślimaki.

Reklama

2.Bluszcz jako roślina okrywowa do cienia

Drugą rośliną okrywową do cienia jest bluszcz i jego różne odmiany. Jest zupełnie bezproblemowy i zimozielony. Wykorzystywany jest głównie jako roślina pnąca, ale spełnia również funkcję okrywową. Jedynym minusem jest jego ekspansywność.

3.Bergenia jako roślina okrywowa do cienia

Następna roślina okrywowa do cienia to bergenia. Również posiada wiele odmian, które różnią się kolorem liści i kwiatów. Bergenia słynie z grubych, mięsistych liści stanowiących ozdobę samą w sobie. Wystawiona częściowo na promieniowanie słoneczne, pięknie kwitnie. Pozostawiona w pełnym cieniu zachwyca liśćmi. Wybór należy do ogrodnika. Jest częściowo zimozielona, co wpływa na jej przewagę nad funkiami. Na zimę zmienia nieco barwę liści na bardziej jesienną.

4.Runianka jako roślina okrywowa do cienia

Popularną rośliną do cienia jest runianka japońska. To zimozielona dorastająca do 30 cm, szybkorosnąca krzewinka. Najbardziej lubi cień, ale dobrze rośnie również w półcieniu. Wystawiona zbyt długo na działanie słoneczne może się przypalać. Wiosną kwitnie na biało. Ze względu na swoje właściwości wykorzystywana jest często w ogrodach parkowych.

5.Paproć jako roślina okrywowa do cienia

Ostatnie wymienimy paprocie. Nie są one typowymi roślinami okrywowymi, ale ze względu na szybki rozrost mogą być jako takie traktowane. To naturalny element leśnego środowiska. Lubią cień i półcień, ponieważ zwykle rosną właśnie w cieniu koron drzew. Obecnie na rynku jest mnóstwo odmian paproci. Można dobrać je pod względem np. wysokości, jaka nam odpowiada, np. Adiantum Stopowate dorasta do 60 cm, a Wietlicza Samicza rośnie do 1 m.

Inne rośliny okrywowe do cienia

Skąd czerpać inspiracje roślin okrywowych do cienia? Odpowiedź jest prosta z natury. Taki klimat zwykle panuje nie gdzie indziej, jak w lesie. Sprawdźmy więc, co tam dobrze rośnie w cieniu. By może uda si nam zastosować podobne rozwiązanie we własnym ogrodzie?

Inne rośliny okrywowe do cienia i półcienia: