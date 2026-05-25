Mieszkanie za 19 tys. zł. PKP zaskakuje cenami nieruchomości

oprac. Weronika Papiernik
25 maja 2026, 13:18
Mieszkanie za 19 tysięcy złotych? PKP wyprzedaje nieruchomości
Podczas gdy stawki na polskim rynku nieruchomości systematycznie biją kolejne rekordy, w ofercie państwowych spółek wciąż można znaleźć prawdziwe cenowe perełki. Polskie Koleje Państwowe (PKP) wystawiły na sprzedaż lokale mieszkalne, których ceny wywoławcze zaczynają się już od kilkunastu tysięcy złotych. Gdzie szukać takich okazji i z czym wiąże się zakup taniego mieszkania od kolei?

Zakup własnego "M” na wolnym rynku staje się dla wielu Polaków barierą nie do przebycia. Z najnowszego Barometru Cen Mieszkań serwisu Tabelaofert.pl wynika, że średni koszt metra kwadratowego w siedmiu największych aglomeracjach w kwietniu br. osiągnął poziom 16 011 zł. To oznacza dalszy wzrost o 0,6 proc. w skali miesiąca oraz o 1,7 proc. w porównaniu do grudnia ubiegłego roku.

Okazje na rynku wtórnym: Lokale za ułamek ceny rynkowej

Jak wynika z analizy rynku przeprowadzonej przez dziennik "Rzeczpospolita", PKP regularnie pozbywa się zbędnych gruntów oraz budynków mieszkalnych. W pierwszym kwartale bieżącego roku na liście przetargowej pojawiły się mikrokawalerki, których cena całkowita odpowiada wartości zaledwie jednego metra kwadratowego w Warszawie czy Krakowie.

Najtańsze propozycje dotyczą kompaktowych lokali o powierzchni przekraczającej 22 metry kwadratowe. To doskonała opcja dla inwestorów szukających bazy pod tani najem lub osób z ograniczonym budżetem startowym, które potrafią samodzielnie przeprowadzić prace budowlane.

Przegląd najtańszych ofert PKP

  • Okunica (województwo zachodniopomorskie): Mieszkanie o powierzchni 22,28 mkw. wyceniono na zaledwie 19 000 zł.
  • Niedźwiednik (województwo dolnośląskie): Lokal o powierzchni 22,14 mkw. trafił pod młotek z ceną wywoławczą 25 000 zł.

Kolejowa wyprzedaż to nie tylko mikrokawalerki. Osoby poszukujące większej przestrzeni życiowej również znajdą w zasobach spółki interesujące propozycje. Ceny większych mieszkań, choć odpowiednio wyższe, wciąż stanowią ułamek stawek komercyjnych. Przykładem mogą być lokale w województwach dolnośląskim, wielkopolskim czy śląskim:

  • Wiela (woj. wielkopolskie): Mieszkanie o powierzchni 49,61 mkw. – cena wywoławcza 40 000 zł.
  • Wałbrzych (woj. dolnośląskie): Lokal o metrażu 29,7 mkw. – cena wywoławcza 53 000 zł.
  • Posada (woj. dolnośląskie): Mieszkanie o wielkości 55,77 mkw. – cena w trybie rokowań wynosi ok. 57 000 zł.
  • Herby (woj. śląskie): Lokal o powierzchni 31,09 mkw. – cena wywoławcza 65 000 zł.

Jak kupić mieszkanie od PKP?

Procedura zakupu nieruchomości od państwowego przewoźnika różni się od tradycyjnej transakcji u pośrednika lub dewelopera. Sprzedaż odbywa się najczęściej w drodze publicznych przetargów ustnych lub pisemnych. W sytuacjach, gdy kolejne przetargi nie wyłonią nabywcy, spółka decyduje się na tzw. tryb rokowań, w którym warunki cenowe i formalne mogą podlegać bezpośrednim negocjacjom z zainteresowaną stroną.

Kluczowym czynnikiem, który przyszły inwestor musi wziąć pod uwagę, jest stan techniczny obiektów. Większość oferowanych lokali wymaga generalnego i gruntownego remontu. Niejednokrotnie budynki te zlokalizowane są w sąsiedztwie czynnej infrastruktury kolejowej, co dla jednych może być wadą (hałas), a dla innych zaletą logistyczną. Niskie koszty zakupu początkowego pozwalają jednak z nawiązką zamortyzować nakłady finansowe, jakie trzeba będzie ponieść na doprowadzenie lokalu do standardu użytkowego.

