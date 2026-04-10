Brak wykonania tego obowiązku może mieć poważne konsekwencje dla właścicieli nieruchomości – nie można o tym zapominać

Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak
10 kwietnia 2026, 08:39
Brak wykonania tego obowiązku może mieć poważne konsekwencje dla właścicieli nieruchomości – nie można o tym zapominać/fot. materiały prasowe
Ponad 40% Polaków ogrzewa swoje domy lub mieszkania za pomocą gazu. W związku z tym na właścicielach nieruchomości ciąży szereg obowiązków. Za ich niedopełnienie grozi wysoka grzywna, a nawet areszt. Ich zignorowanie może również stanowić podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania. Co nakazuje prawo?

Przegląd instalacji gazowej – obowiązek każdego właściciela nieruchomości

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Prawa budowlanego, właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek co najmniej raz w roku przeprowadzić kontrolę stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Ważne

Regularne kontrole są nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa domowników.

Oprócz corocznego przeglądu instalacji gazowej, przepisy nakładają także obowiązek czyszczenia przewodów kominowych. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

Zgodnie z przepisami:

  • w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem) – czyszczenie cztery razy w roku,
  • w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym – dwa razy w roku,
  • w lokalach gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu,
  • przewody wentylacyjne – co najmniej raz w roku.

Obowiązki właścicieli nieruchomości nie kończą się na samych przeglądach – zgłoszenie do CEEB

Trzeba także pamiętać o zgłoszeniu źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację należy złożyć:

  • w ciągu 14 dni od pierwszego uruchomienia źródła ciepła,
  • lub – w przypadku starszych budynków – do 30 czerwca 2022 r.

W deklaracji podaje się m.in. dane właściciela, adres nieruchomości, rodzaj i liczbę źródeł ciepła oraz stosowane paliwo.

Obecnie można zlecić przegląd instalacji także przez System ZONE – wystarczy zalogować się przez login.gov.pl (Profil Zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną). Usługa zamówienia przeglądu jest bezpłatna, a koszt samego przeglądu zależy od wybranego wykonawcy.

Co obejmuje przegląd kominiarski i jak wygląda protokół?

Kontrole mogą wykonywać wyłącznie osoby z odpowiednimi uprawnieniami – m.in. mistrzowie kominiarscy oraz specjaliści posiadający uprawnienia budowlane. Samodzielne wykonanie przeglądu nie jest możliwe. Organ nadzoru budowlanego ma także prawo żądać dodatkowej ekspertyzy technicznej w przypadku podejrzenia zagrożenia bezpieczeństwa.

Ceny przeglądów różnią się w zależności od regionu, terminu oraz zakresu usług. Podstawowy przegląd instalacji gazowej to koszt od ok. 200 zł, dodatkowe czyszczenie przewodów czy szczegółowe pomiary to kolejne kilkaset złotych.

Przegląd polega na:

  • badaniu drożności i szczelności przewodów,
  • sprawdzeniu instalacji wentylacyjnych,
  • czyszczeniu i udrażnianiu przewodów,
  • sporządzeniu protokołu kominiarskiego.

Protokół podpisują zarówno kominiarz, jak i właściciel budynku.

Brak przeglądu instalacji gazowej jest poważnym wykroczeniem – co z wypłatą ubezpieczenia w razie pożaru?

Kodeks wykroczeń (art. 82) przewiduje za to karę aresztu, grzywny (do 5 tys. złotych) lub nagany.

Ważne

Brak aktualnego protokołu kominiarskiego może być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej, np. w przypadku pożaru. To oznacza, że nawet regularnie opłacane ubezpieczenie może okazać się bezużyteczne.

Brak przeglądu instalacji gazowej to nie tylko grzywna. Ryzykujesz zdrowiem i życiem domowników. Najpoważniejsze zagrożenie związane z brakiem przeglądów to tlenek węgla, czyli tzw. czad. Każdego roku w Polsce setki osób umierają z powodu zatrucia, a tysiące ulegają podtruciu.

Główną przyczyną są nieszczelne przewody kominowe, wadliwe instalacje i niesprawne urządzenia grzewcze. Nieszczelności w instalacjach gazowych często prowadzą również do pożarów i wybuchów gazu.

Źródła:

Jak Polacy ogrzewają domy - podsumowanie sezonu grzewczego 2021/2022 - cire.pl

Uniqa

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023 poz. 822 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2025 poz. 734

