ZASADA #1

Jeżeli złoty kolor ma być widoczny we wnętrzu, powinien pojawić się co najmniej na trzech elementach wystroju, na przykład nóżkach stolika i regału oraz podstawie lampy, radzą przedstawiciele firmy Westwing. To największy internetowy klub zakupowy w Polsce, który oferuje meble i akcesoria do domu.

ZASADA #2

Nie skupiaj wszystkich złotych rzeczy blisko siebie. Najlepszy efekt uzyskasz, jeżeli ustawisz je w kilku różnych miejscach w pomieszczeniu.

ZASADA #3

Złoto pasuje do wszystkich kolorów, ale w zależności od zestawienia wywołuje inny efekt. Z ciemnymi kolorami tworzy wnętrze eleganckie, natomiast z jasnymi – lekkie i bardzo modne.