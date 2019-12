Mobilnie i modułowo

Jednym z najważniejszych trendów w sypialni będzie stosowanie sprytnych, modułowych rozwiązań. Oznacza to, że kluczowe stanie się jeszcze dokładniejsze dopasowanie aranżacji do własnych, indywidualnych i wyjątkowych potrzeb – te, jak wiadomo, ewoluują razem z nami, dlatego dobrze, aby aranżacja sypialni mogła się zmieniać wtedy, kiedy będziemy tego potrzebować. O jakich modułowych i mobilnych rozwiązaniach mowa? Przede wszystkim o systemach do przechowywania – regałach i szafach. Ważne, aby wszystkie były na tyle lekkie, by z łatwością można było modyfikować ich układ oraz przestawiać je w różne miejsca sypialni.

Tapety i "ceglane" ściany

Pora na ściany. Kolejnym trendowym elementem w sypialni będą tapety. Poza swoją dekoracyjną funkcją, mają również wzmacniać przytulny klimat pomieszczenia. Oczywiście decyzja o tym, czy tapeta pokryje wszystkie ściany, czy tylko jedną wybraną, zależy od nas i tego, w jaki sposób "czujemy" przestrzeń. Zwracajmy jednak uwagę na ich kolory i wzory, zwłaszcza, jeżeli wprowadzamy je do wnętrz małych sypialni – zbyt wyrazisty kolor i przytłaczający wzór mogą optycznie zmniejszyć pomieszczenie. Drugim trendem, który dotyczy ścian, są cegły lub pokrycia ścian, które je naśladują – jeżeli więc jesteśmy miłośnikami loftowego wystroju wnętrz, warto skłonić się ku temu rozwiązaniu. Pamiętajmy jednak, by zdecydować się wyłącznie na jeden z dwóch rodzajów wykończeń ścian. W przeciwnym razie we wnętrzu sypialni zagości chaos, a jest to pomieszczenie, którego aranżacja powinna charakteryzować się harmonią.

"Rozległe" i tapicerowane wezgłowia

W 2019 roku trendsetterzy wskazywali na wąskie i "filigranowe" zagłówki. W 2020 roku zauważymy w tej kwestii znaczącą zmianę. Modne staną się wysokie, imponujące wezgłowia, które będą zapewniały komfort, a jednocześnie stanowiły ozdobę sypialni. - Wybierając łóżko z wysokim zagłówkiem, warto zdecydować się na jeden z kilku rodzajów zdobień. Jeżeli nasza sypialnia ma dostojny angielski lub francuski charakter, najlepiej sprawdzą się głębokie i gęste piki. Jeśli z kolei stawiamy na prostotę, bardzo dobrym rozwiązaniem będą wezgłowia z subtelnymi przeszyciami z wciągami. Jeszcze innym rozwiązaniem będą zagłówki, których forma przypomina kształt tabliczki czekolady. Warto także pamiętać o wezgłowiach, które możemy stworzyć sami z tapicerowanych modułów o różnych kształtach – w tym przypadku mamy całkowity wpływ na wysokość, szerokość i kształt zagłówka, dzięki czemu nasza sypialnia bez wątpienia stanie się wyjątkowa – podpowiada Artur Wasążnik, ekspert marki Comforteo.

Lustrzane elementy

Modnymi elementami aranżacji będą lustra i wszelkiego rodzaju lustrzane elementy – lustra stojące i naścienne, szkatułki oraz ramki na zdjęcia i inne małe elementy dekoracyjne. Strzałem w dziesiątkę okażą się również lustrzane wykończenia mebli – np. wewnętrzna strona drzwi do sypialni oraz drzwi szaf i szafek, stojących w sypialni.



Miękkie i naturalne materiały

Zainteresowanie i ciągła potrzeba wprowadzania do wnętrz inspiracji naturą nie słabną, a wręcz przeciwnie – stają się coraz silniejsze. W sypialni urządzonej w myśl trendów na 2020 rok powinny pojawić się naturalne i przyjemne w dotyku oraz ekologiczne tkaniny – pledy, koce, narzuty, poszwy oraz ozdobne poduszki. Dobór konkretnych materiałów zależy oczywiście od naszego budżetu, natomiast opcji jest przynajmniej kilka. Najbardziej popularne, naturalne tkaniny to len, bawełna, jedwab oraz wełna.