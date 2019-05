Na urządzenie metra kwadratowego domu lub mieszkania jesteśmy skłonni przeznaczyć 1500 zł - jak wynika z raportu przygotowanego przez serwis Fixly.pl. Taka kwota pozwala wykończyć wnętrze w średnim standardzie. Za tę cenę możemy pozwolić sobie na dobrej jakości materiały wykończeniowe i elementy wyposażenia. Najważniejsze, by pomogły nam stworzyć wygodną przestrzeń dla codziennego funkcjonowania - aż 87 proc. osób przy urządzaniu wnętrz kładzie nacisk na praktyczne rozwiązania. Istotne są również styl, jakość oraz cena.

- Koszty wykończenia i remontu są istotnym tematem także dla osób planujących zakup mieszkania. Im więcej prac remontowych trzeba wykonać w danym mieszkaniu, tym jest ono tańsze. Lokale do generalnego remontu potrafią kosztować o kilkadziesiąt procent mniej niż takie, które są gotowe do wprowadzenia się. Podobnie rzecz się ma na rynku pierwotnym. Przytoczona wyżej kwota 1500 zł/mkw. to często spotykana różnica między lokalami wykończonymi "pod klucz", a mieszkaniami w tzw. stanie deweloperskim – zauważa Jarosław Krawczyk z serwisu Otodom.

Dla 76 proc. osób zaaranżowanie wnętrza to trudne i czasochłonne zajęcie. Dodatkowo, w kwestii urządzania najczęściej ogranicza nas budżet. 63 proc. osób wskazało, że bariery finansowe są największą przeszkodą na drodze do wymarzonej aranżacji. 1 na 10 osób cierpi również na brak czasu, który potrzebny jest na przemyślane zaplanowanie przestrzeni.

Większość badanych (65 proc.) jest zadowolona z tego, jak obecnie prezentują się ich wnętrza, natomiast 29 proc. stwierdza, że nie podoba im się aktualna aranżacja. Są to jednak głównie osoby, które w najbliższym czasie planują przeprowadzić zmianę w wystroju wnętrz.

Zapytaliśmy badanych, które z pomieszczeń jest dla nich najistotniejsze pod względem wykończenia i wystroju. Okazuje się, że największą wagę przykładamy do aranżacji kuchni (37 proc) oraz salonu (35 proc.). Te pomieszczenia w opinii respondentów odgrywają najważniejszą rolę w codziennym życiu domowników. Traktowane są jako serce domu lub mieszkania, spędza się w nich najwięcej czasu i koncentruje życie rodzinne. Na trzecim miejscu znalazła się łazienka (13 proc.), natomiast pokoje (sypialnia, dziecięcy i gościnny) łącznie zebrały tylko 12 proc. głosów.

Pomysłów na aranżacje szukamy w głównie w Internecie. 67 proc. osób wybrało serwisy internetowe i blogi o tematyce wnętrzarskiej jako jedno z trzech najlepszych źródeł inspiracji. Na drugim miejscu znalazły się media społecznościowe (46 proc.). Pod tym względem najbardziej cenionym jest Pinterest. Inspiracji, idei i porad aranżacyjnych szuka tam 20 proc. badanych.