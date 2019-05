Ergonomiczny i cieszący oko kącik do pracy to podstawa tzw. trybu home office. Nie musi być to specjalnie do tego wyznaczone osobne pomieszczenie. Ważne jednak, aby miejsce sprzyjało koncentracji oraz było w odpowiedni sposób oświetlone.

Czy przepisy BHP obowiązują także w domowym zaciszu?

W Kodeksie Pracy zawarte są wymagania oraz obowiązki, jakie spoczywają na pracodawcy. Odszukać w nim możemy informacje dotyczące miejsca wykonywanej pracy oraz elementy, które powinny znaleźć się w zakładzie pracy. Jednak porusza on także zagadnienie związane ze stacjonarnym wykonywaniem obowiązków z domu, czyli telepracą. Zasady są takie same, jak w przypadku pracy firmie, ale z wyłączeniem obowiązku dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń oraz obowiązku zapewnienia odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych. Polskie prawo na chwilę obecną nie przewiduje innych obostrzeń związanych z wykonywaniem pracy zdalnej. Dlatego pracodawcy mogą swobodniej interpretować zasady i samodzielnie regulować obowiązki osób, pracujących z domu. Najczęściej można je odnaleźć w wewnętrznym, ogólnodostępnym regulaminie firmy. Jeżeli decydujemy się na pracę zdalną, ważne jest zapewnienie sobie odpowiednich warunków, które pozytywnie wpłyną na naszą efektywność oraz poprawią koncentrację.

Jak zorganizować nierozpraszającą przestrzeń?

Specjalnie wygospodarowana powierzchnia w domu, która będzie spełniała funkcję domowego biura to ważna kwestia, jeżeli decydujemy się na pracę zdalną. Kiedy nie mamy możliwości wyłączenia osobnego pokoju, który miałby stać się gabinetem, warto znaleźć takie miejsce w sypialni lub pokoju dziennym. Istotne jednak, aby tak zaaranżować przestrzeń, by zmieścić wygodne biurko oraz krzesło. Rodzaj biurka dopasowujemy do swoich własnych preferencji. Powinno ono pasować do estetyki całego wnętrza, ale także być funkcjonalne i ergonomiczne. Odpowiednia wysokość blatu roboczego to 72-75 cm, jednak ważne jest, żeby dopasować je do swojego wzrostu. Monitor powinien znajdować się na wysokości wzroku. Zazwyczaj umieszcza się go w odległości od 40 do 75 cm od oczu. Z naszego pola widzenia powinniśmy także usunąć wszelkie elementy, które mogą nas rozpraszać. Zostawmy tylko te, które są nam niezbędne podczas pracy.

Do przechowywania ważnych dokumentów przydadzą się wszelkiego rodzaju pojemniki i segregatory, które ułatwią zmieszczenie się nawet w ograniczonej przestrzeni. W domowym gabinecie warto również utrzymywać względny porządek, ponieważ bałagan może działać na nas drażniąco. Wybierajmy biurka o matowej powierzchni, a wszystkie błyszczące przedmioty, znajdujące się w zasięgu naszego wzroku podczas wykonywanej pracy, schowajmy w inne miejsce. Odbijają one od swojej powierzchni światło, które następnie pada w nieodpowiedni sposób w kierunku naszych oczu.

Oświetlenie, które poprawia komfort pracy

Żeby miejsce wykonywania służbowych obowiązków było nie tylko komfortowe, ale i bezpieczne dla naszego wzroku, warto wcześniej przemyśleć typ i rodzaj oświetlenia, jakie znajdzie się w gabinecie. Pomimo przebywania we własnym mieszkaniu, zasady oświetlania powierzchni pracy obowiązują tak samo, jak w przypadku np. przestrzeni biurowych.

Projektując oświetlenie w domowym biurze powinniśmy kierować się trzema rodzajami rozmieszczenia źródeł światła: ogólnym (np. lampa wisząca, która równomiernie oświetla całe pomieszczenie), miejscowym (skierowanym bezpośrednio na miejsce pracy) oraz złożonym, czyli oświetleniem ogólnym i miejscowym, które ze sobą ściśle współpracuje.

– Aranżując domową przestrzeń pracy warto uwzględnić wszystkie parametry, które składają się na odpowiedni komfort. Zasada jest podobna jak w przypadku profesjonalnych pomieszczeń. Przede wszystkim powinniśmy zapewnić bezpośredni dopływ światła naturalnego, które ma na nas najkorzystniejszy wpływ. Należy także doświetlić biurko światłem sztucznym np. za pomocą lampki biurkowej. Tutaj obowiązuje podstawowa zasada. Jeżeli jesteśmy praworęczni, ustawmy źródło światła po lewej stronie. W przypadku osób leworęcznych – po prawej. Dzięki temu nie będziemy zasłaniać sobie źródła światła i tworzyć półcienia. Odpowiednio dobrane oświetlenie przełoży się na efektywność oraz zmniejszy uczucie zmęczenia. Światło żarówki powinno jak najwierniej oddawać barwę światła naturalnego (około 6000K). W tym sprawdzi się oświetlenie LED, które od razu po włączeniu świeci z maksymalną mocą. Jego temperaturę barwową możemy dostosować do swoich upodobań. Niektórym z nas lepiej pracuje się w chłodniejszych odcieniach, które działają pobudzająco, natomiast inni preferują nieco cieplejszą, wyciszającą barwę. Podczas zakupu żarówek zwracajmy uwagę, aby poziom Ra nie był niższy niż 80. Taką informację znajdziemy na opakowaniu produktu. Współczynnik ten odpowiada za wierne oddawanie barw, które nie męczy oczu – radzi Michał Jastrzębski, dyrektor techniczny z firmy Beghelli Polska.

Domowy gabinet powinien być przede wszystkim dostosowany do rodzaju wykonywanej przez nas pracy. Warto wygospodarować w nim także miejsce na relaks, w którym będziemy mogli odprężyć się i zregenerować siły. Do tego wystarczy wygodny fotel oraz parę doniczek z zielonymi kwiatami. Uważa się, że kolor zielony działa uspokajająco oraz pozwala odpocząć naszym oczom.