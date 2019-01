Pocztówka z wakacji

Turkus to barwa królewska, przywołująca letnie wspomnienia, kojarzona z krystalicznymi wodami rajskich wysp czy marokańską ceramiką. Nie dziwi więc, że od lat znajduje wielu zwolenników i z powodzeniem stosowana jest w aranżacji wnętrz. Pomieszczeniom nadaje nowoczesny, świeży i elegancki charakter. Wzmacnia kreatywność, równoważy umysł i emocje.

- Turkus jest pełen przeciwieństw. Dla wnętrza – orzeźwiający, dla mieszkańców – odprężający. To propozycja dla osób poszukujących w aranżacji wyrazistości i równowagi, dla których dom to oaza spokoju, wyciszenia i relaksu. Kluczem jest umiar i znalezienie odpowiedniej bazy kolorystycznej. Turkus idealnie współgra z bielą, szarościami, beżami i drewnem. Całość prezentuje się niezwykle nowocześnie, elegancko, świeżo i co najważniejsze – naturalnie – wyjaśnia Anna Witkiewicz, architekt z KODO Projekty i Realizacje wnętrz.

W cieniu szarości

Kluczową cechą tego projektu jest odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni, a także konsekwencja i spójność w aranżacji. Bazę kolorystyczną stanowią szarości, biel – w postaci mebli i wykończenia ścian, oraz drewno. Turkusowe akcenty zastosowano niemal w każdym z pomieszczeń mieszkania, głównie w formie dodatków, takich jak tkaniny i dekoracje.



Sercem domu jest przestrzeń służąca do wypoczynku. Punkt centralny w salonie stanowi miękka kanapa oraz znajdująca się za nią wnęka z betonowym wykończeniem. Znalazło się tu także miejsce na elegancki grzejnik w antracytowym kolorze oraz stylowe i funkcjonalne oświetlenie.

Drewniane akcenty, w postaci wewnętrznej zabudowy wnęki, znajdują odzwierciedlenie w elementach oprawy dekoracyjnych lamp. Dopełnieniem aranżacji są poduszki w odcieniach turkusu i szarości oraz rzemieślnicze stoliki kawowe. W przypadku tego projektu zrezygnowaliśmy z zabudowy ściany pod TV na rzecz szafki, oświetlenia dekoracyjnego, które znalazło także zastosowanie w strefie wypoczynku, oraz roślin i turkusowych dekoracji. Salon prezentuje się lekko i naturalnie – mówi projektantka z pracowni KODO.

Drugą część pomieszczenia stanowi kuchnia oraz jadalnia. Niewielka przestrzeń przeznaczona do przygotowywania posiłków została zaplanowana tak, aby w pełni wykorzystać jej funkcjonalny potencjał. Pomieszczenie zostało dodatkowo optycznie powiększone, dzięki zastosowaniu białych frontów z połyskiem. Biel stanowi także tło dla drewnianych mebli w postaci półek czy zabudowy oddzielającej kuchnię od jadalni. W niej znalazło się miejsce dla jasnego, klasycznego stołu oraz krzeseł z szarym obiciem.

Relaks "pod chmurką"

Turkus w swojej delikatniejszej wersji ma działanie kojące i wyciszające, stąd z powodzeniem może być stosowany w takich pomieszczeniach, jak sypialnia.

- Nie musimy od razu malować ścian w tym kolorze. Dobrym pomysłem jest stworzenie unikalnego tła w postaci wzorzystej, oryginalnej tapety i ciemniejszego wezgłowia łóżka. Surowe szarości przełamują natomiast tkaniny i poduszki – o różnej fakturze, w kolorze mniej lub bardziej stonowanego turkusu. Taka aranżacja nie wymaga dodatkowych dekoracji. Wystarczą nowoczesne szafki w białym kolorze oraz odpowiednie oświetlenie. Tak zaprojektowana przestrzeń pozwoli zregenerować siły i odpocząć po ciężkim dniu pracy – wyjaśnia Anna Witkiewicz.



Chwilę uwagi warto poświęcić łazience i osobnej toalecie, w których dominuje funkcjonalność oraz naturalność, sprzyjająca wyciszeniu.

- W pomieszczeniach postawiliśmy na szarość, pozostawiając właścicielom możliwość ożywienia wnętrza za pomocą turkusowych dodatków i tekstyliów. Minimalistyczny charakter przełamują płytki z hiszpańskim motywem oraz drewno – w postaci blatu pod umywalką, półek czy lamp. Niezwykle ważna była dla nas funkcjonalność obu pomieszczeń. Do projektu łazienki wprowadziliśmy rozwiązanie typu 2w1, czyli wannę z parawanem. Z kolei wydzielonemu pomieszczeniu z toaletą nadaliśmy także funkcję pralni. Mieszkańcy zdecydowali się bowiem na wygodne rozwiązanie – pralka i suszarka ustawione jedna na drugiej – wyjaśnia Anna Witkiewicz.



Niewielką przestrzeń powiększają optycznie lustra, z kolei białe fronty zabudowy umywalkowej to harmonijne nawiązanie do mebli zastosowanych w pozostałych pomieszczeniach.

Turkus to jedna z ciekawszych propozycji pozwalających ożywić surowe i chłodne wnętrza. Jest dość wyrazisty, dlatego stosunkowo rzadko stanowi dominujący kolor w aranżacji. W postaci dekoracji i dodatków z powodzeniem może być stosowany w każdym pomieszczeniu. Dlatego, jeżeli poszukujemy idealnego towarzystwa dla wszechobecnej szarości, warto rozważyć jego kandydaturę.