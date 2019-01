Oczywiście beton w swojej wyjściowej postaci jest szary i surowy, jednak potrafi on przybierać również inne oblicze. Kolorowe, mozaikowe lastryko wraca do łask projektantów. Warto zainspirować się panującymi trendami przy wykańczaniu własnych czterech ścian.

Betonowa ściana

Łatwiej jest nam wyobrazić sobie betonową okładzinę ścian po zewnętrznej stronie budynku. Tymczasem rozwiązanie to świetnie sprawdza się również po przekroczeniu progu. Wyeksponowanie jednej, dominującej ściany pomieszczenia płytami z betonu szlachetnego nada jej unikalny i nowoczesnych wygląd. Wnętrze nabierze charakteru, jeśli betonową ścianę połączymy z drewnianymi podłogami i szklanymi elementami wystroju. Jeśli natomiast skontrastujemy beton z tradycyjnymi meblami i zabytkowymi dodatkami, nadamy mu eklektyczny i bardziej wyrafinowany sznyt.

Betonowe parapety

Są tańsze niż marmurowe, trwalsze niż drewniane i bardziej eleganckie niż plastikowe. Betonowe parapety kojarzą się z wielką płytą i okresem PRL. Jednak świetnie radzą sobie również w współczesnych aranżacjach. Mogą być wąskie lub szerokie – w zależności od naszej koncepcji wnętrza. Nie odbarwiają się i nie ulegają degradacji pod wpływem wilgoci, co jest szczególnie istotne jeśli planujemy je dekorować ukwieconymi doniczkami.

Betonowe blaty kuchenne

W kuchni liczy się przede wszystkim trwałość użytych materiałów. Pod tym względem beton użyty do wyrobu blatów kuchennych jest materiałem wprost idealnym. Jest odporny na zarysowania i działanie wysokich temperatur. Do tego łatwy w utrzymaniu czystości i niepodatny na negatywne działanie nawet silnych detergentów. Dzięki barwieniu w masie betonowe blaty z łatwością dopasujemy pod kątem kolorystyki i struktury do stylu szafek.

Betonowe posadzki

Kojarzone głównie z budownictwem użyteczności publicznej, płyty posadzkowe sprawdzą się również w inwestycjach prywatnych. Warto położyć je tam, gdzie podłoga narażona jest na uszkodzenia, np. w kuchni i łazience. To pomieszczenia gdzie często coś się rozlewa, wypada nam z rąk lub rozsypuje się, tworząc ryzyko porysowania płytek. Podłogi wykonane z lastryko są odporne na skutki wszystkich tych przykrych niespodzianek. Do tego cechują się ponadczasowym i uniwersalnym designem. – Z uwagi na możliwość zastosowania kruszyw różnego rodzaju i wielkości frakcji, połączonych spoiwem o dowolnej barwie, jesteśmy w stanie osiągnąć niemal każdy efekt końcowy – mówi Andrzej Chłopek, ekspert marki Probet-Dasag.

Betonowe dodatki

Jak się okazuje z betonu można wykonać prawie wszystko! Fikuśne świeczniki, doniczki, klosze lamp, drobne bibeloty oraz – co ciekawe – miski, patery i inne naczynia. Wykorzystując je w swoich wnętrzach podkreślisz oryginalność wystroju i na pewno zaskoczysz swoich znajomych. Nie przesadź tylko z ilością takich detali, mają stanowić jedynie uzupełnienie wystroju, a nie jego dominantę.