Na czym polega dofinansowanie do remontu mieszkania 2025?

To nie jest zwykła pomoc. Mowa o pieniądzach, które można przeznaczyć tylko na jeden, konkretny cel, ale dla wielu osób to właśnie on decyduje o tym, czy mogą samodzielnie funkcjonować w swoim mieszkaniu. Środki pochodzą z funduszu państwowego PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) i służą wyłącznie temu, by usunąć konkretne bariery w domu lub jego otoczeniu.

O co dokładnie chodzi? Wsparcie obejmuje np. remont łazienki, budowę windy, podjazdu czy montaż poręczy i uchwytów. Ale uwaga – nie każdy lokal się kwalifikuje. Pomoc nie dotyczy mieszkań w stanie deweloperskim, a także tych, które zostały kupione już po nabyciu niepełnosprawności.

Kluczowy jest tytuł prawny do lokalu – np. akt własności lub odpowiednia umowa najmu. Co ważne, remont musi faktycznie poprawiać komfort i funkcjonowanie osoby, która się o dotację stara.

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie?

Nie każdy może sięgnąć po te środki. Wymagane jest ważne orzeczenie o niepełnosprawności (znacznej, umiarkowanej lub lekkiej). Dzieci poniżej 16. roku życia muszą mieć stosowne zaświadczenie lekarskie. To jednak nie wszystko. Pomoc trafia wyłącznie do osób, które naprawdę mają problemy z poruszaniem się i które spełniają konkretne warunki prawne dotyczące nieruchomości. Osoby z zaległościami wobec funduszu, albo takie, które wcześniej naruszyły warunki dofinansowania – są z góry wykluczone.

Jak wysokie jest dofinansowanie?

Można otrzymać nawet 95% kosztów całej inwestycji, ale w określonym limicie. Na dziś maksymalna kwota to 108 935,85 zł. To naprawdę sporo, jeśli weźmiemy pod uwagę ceny materiałów i robocizny.



Kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski można składać przez cały rok – zarówno tradycyjnie w urzędzie, jak i online. Ale trzeba działać szybko. Środki są ograniczone i przyznawane do wyczerpania lokalnego budżetu. Co do zasady – można ubiegać się o takie wsparcie raz w roku.