Piec na pellet z rusztem na drewno – co to za urządzenie?

Piec na pellet z dodatkowym rusztem to nowoczesne urządzenie, które łączy automatyzację z możliwością wyboru paliwa. To klasyczny kocioł, który ma dodatkowy ruszt, umożliwiający spalanie różnych rodzajów paliw np. pelletu i drewna, ale też węgla. Dzięki niemu możemy ręczne dokładać drewno w razie potrzeby.

Kocioł na pellet, a kocioł na pellet i drewno – kluczowa różnica

Ważne jest, aby rozróżnić klasyczny kocioł na pellet od kotła na pellet i drewno.

Kocioł na pellet można stosować bez bufora c.o. , co czyni go bardziej kompaktowym i łatwiejszym w instalacji.

można stosować , co czyni go bardziej kompaktowym i łatwiejszym w instalacji. Kocioł na pellet i drewnow praktyce jest kotłem na drewno z opcją spalania pelletu. W dokumentacji kotła najczęściej podawany jest tylko jeden rodzaj paliwa, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli podstawowym paliwem jest drewno, montaż bufora c.o. jest obowiązkowy.

Bufor ciepła – dodatkowy koszt i wymóg przestrzeni

Bufor ciepła to kluczowy element systemów hybrydowych. Jego pojemność zależy od mocy kotła:

Dla małych kotłów wymagane są bufory o pojemności ok. 500 l .

wymagane są bufory o pojemności . Dla większych jednostek niezbędne są bufory 800–1000 l, a w niektórych przypadkach nawet większe.

Bufor znacząco zwiększa koszt inwestycji w kocioł hybrydowy, a także wymaga dodatkowego miejsca w kotłowni. W przypadku takiego kotła trzeba uwzględnić miejsce na zbiornik pelletu, zbiornik ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz bufor c.o.

Dla przykładu: Zbiornik buforowy pojemności 1000 l ma średnicę ok. 110 cm i wysokość ponad 2 metry. Kotłownia musi być na tyle przestronna, aby pomieścić cały system, co może stanowić problem dla osób planujących wymianę kotła w niewielkim pomieszczeniu.

Czy w piecu na pellet można palić drewnem?

Standardowe piece na pellet są przystosowane głównie do spalania pelletu drzewnego i nie zawsze umożliwiają efektywne spalanie drewna. Modele wyposażone w dodatkowy ruszt pozwalają na bezpieczne palenie drewnem. W takim przypadku drewno umieszcza się na ruszcie w komorze spalania, a proces spalania jest kontrolowany przez system sterowania pieca. Warto pamiętać, że nie wszystkie piece na pellet z rusztem są certyfikowane do spalania drewna, co może mieć znaczenie przy ubieganiu się o dofinansowania.

Piec na pellet i drewno – czy warto kupić?

Wybór kotła powinien być dostosowany do potrzeb użytkownika oraz możliwości montażowych.Kocioł na pellet to wygodne rozwiązanie dla osób, które nie chcą martwić się o dodatkowe miejsce na bufor. Kocioł na pellet i drewno daje większą elastyczność w wyborze paliwa, ale wymaga dodatkowej przestrzeni i większej inwestycji.

Możliwość spalania drewna w kotle na pellet z rusztem jest szczególnie korzystna dla tych, którzy mają łatwy dostęp do taniego lub darmowego drewna opałowego.

Piec na pellet i drewno – opinie użytkowników

Osoby korzystające z pieców na pellet z dodatkowym rusztem często podkreślają ich elastyczność i oszczędność. Na forach internetowych pojawiają się zarówno pozytywne, jak i sceptyczne głosy na temat takiego rozwiązania. Oto opinie kilku użytkowników, pochodzące z forum o piecach na pellet, którzy od kilku lat wykorzystują tę metodę ogrzewania:

"Mam piec z dodatkowym rusztem i palę drewnem cały czas. Co prawda nie włączam trybu pracy bez podajnika, bo wtedy musiałbym sam rozpalać drewno, a tak pellet rozpala mi drewno automatycznie. Mam zmienione parametry i wszystko działa samo, do tego jest mega oszczędność. Jeśli masz możliwość, załóż bufor ciepła 1000 litrów i nie będziesz musiał często doglądać kotła w sezonie grzewczym. Przede wszystkim nie słuchaj pseudoekspertów, że się nie da albo że kocioł się uszkodzi, bo palę tak już cztery lata i nie miałem nigdy żadnej awarii.”

"Myślałem o piecu na pellet i drewno, ale dla mnie nie ma to sensu. Spalanie drewna powoduje szybkie zabrudzenie pieca, a jego czyszczenie staje się koniecznością. Poza tym drewno wcale nie jest takie tanie, a ciągłe dokładanie opału to brak wygody. Jeśli ktoś lubi biegać do kotła co chwilę, to jego wybór, ale ja stawiam na komfort. W swoim piecu praktycznie nic nie muszę czyścić – raz na jakiś czas przetrę go ścierką i przejadę mopem po podłodze. Przez lata paliłem węglem i drewnem, ale nigdy więcej do tego nie wrócę."

"Mam taki piec, ale z rusztu nie korzystam, bo po prostu mi się nie chce. Spalam 5 ton pelletu rocznie na dom o powierzchni 300 m² i uważam, że to i tak niewiele. Skoro ogrzewanie działa efektywnie, to nie widzę sensu bawić się w dokładanie drewna."

„Używam obecnie pieca na pellet i drewno. Na nic innego bym się nie zamienił. Wcześniej miałem doświadczenie z różnymi piecami”.