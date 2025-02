Kocioł na pellet – wygoda i ekologia, ale pod pewnymi warunkami

Kotły na pellet to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących systemu grzewczego wymagającego minimalnej obsługi. Większość modeli ma wbudowane zasobniki na paliwo, umożliwiające magazynowanie zapasu pelletu na 3-4 dni. Ci, którzy dysponują większą przestrzenią mogą zdecydować się na dodatkowy zasobnik, wyposażony w mechanizm pneumatycznego transportu paliwa do pieca, co jeszcze bardziej upraszcza obsługę.

Reklama

Nowoczesne kotły na pellet spełniają rygorystyczne normy energetyczno-emisyjne, należą do klasy 5 oraz uzyskują europejski certyfikat Ecodesign. Oznacza to, że są one bardziej przyjazne dla środowiska niż tradycyjne piece na paliwa stałe, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej efektywności grzewczej. Jednak tutaj jest pewien warunek - wybór odpowiedniego pelletu! Powinniśmy wybierać pellet posiadający certyfikaty jakości, takie jak ENplus, DINplus lub FSC. Tego typu paliwo jest ekologiczne, kaloryczne, ma niską wilgotność i wytwarza niewielką ilość popiołu, dzięki czemu zapewnia efektywne spalanie i minimalizuje osadzanie się zanieczyszczeń w kotle.

Ważne! Trzeba wiedzieć, że na rynku dostępne są tanie podróbki pelletu, często produkowane np. ze starych mebli lakierowanych lub innych surowców, które mogą zawierać zanieczyszczenia np. kleje i inne szkodliwe substancje. Ich stosowanie prowadzi do szybszego zanieczyszczenia kotła, obniżenia jego sprawności. Ponadto palenie takim pelletem nie ma nic wspólnego z ekologią.

Reklama

Jak dobrać moc grzewczą kotła na pellet do domu 120 m²?

Wybór odpowiedniego kotła na pellet jest kluczowy, aby efektywnie ogrzewać dom. Zakup urządzenia o zbyt dużej mocy w stosunku do zapotrzebowania budynku może skutkować nieefektywną pracą, częstym wygaszaniem urządzenia i jego ponownym uruchamianiem, co prowadzi do nadmiernego zużycia paliwa oraz zabrudzenia wymiennika. Dlatego, przed podjęciem decyzji o wyborze kotła, warto uwzględnić termoizolację budynku oraz jego zapotrzebowanie na ciepło.

Starszy dom, nieocieplony, potrzebuje więcej energii cieplnej – nawet 200 kWh/m². Wystarczy go jednak ocieplić, żeby zapotrzebowanie na energię cieplną spadło do ok. 160 kWh/m². Nowe budynki potrzebują zwykle nie więcej niż 120 kWh/m², a w domu energooszczędnym to nawet 70 kWh/m².

Zapotrzebowanie na moc grzewczą kotła na pellet

Odpowiednio dobrana moc kotła pozwala na optymalne wykorzystanie paliwa i odpowiednie ogrzanie pomieszczenia. Szacuje się, że zapotrzebowanie na moc kotła na pellet wygląda następująco:

Kocioł o mocy 10 kW będzie odpowiedni do ogrzania ok. 150 m² budynku o dobrej termoizolacji lub 50 m² w przypadku domu nieocieplonego,

będzie odpowiedni budynku o dobrej termoizolacji lub 50 m² w przypadku domu nieocieplonego, Kocioł o mocy 15 kW wystarczy do ogrzania ok. 200 m² nowoczesnego budynku lub 100 m² w starszym budownictwie,

wystarczy do ogrzania ok. 200 m² nowoczesnego budynku lub 100 m² w starszym budownictwie, Kocioł o mocy 25 kW będzie odpowiedni dla domu o powierzchni 300 m² z dobrą termoizolacją lub 150 m² w przypadku budynku bez ocieplenia.

Jaki piec na pellet do domu 120 m² – ile kW?

Dla domu o powierzchni 120 m², przy założeniu dobrej termoizolacji, optymalnym wyborem będzie kocioł o mocy 8-12 kW. W przypadku starszego budownictwa, gdzie zapotrzebowanie na ciepło jest wyższe, może być konieczny kocioł o mocy 12-15 kW.

Jak dobrać kocioł do domu 120 m² - jak obliczyć moc kotła? Wzór

Aby obliczyć moc kotła, odpowiednią do powierzchni domu potrzebujemy danych dotyczących: powierzchni domu (w m²), wysokości pomieszczeń (w m) i informacji o stracie ciepła. Pamiętajmy, że wzór ten jest bardzo uproszczony i daje jedynie orientacyjny wynik. Zalecamy dodatkową konsultację z ekspertem. Wzór jest następujący:

Moc kotła (kW) = Powierzchnia domu × Wysokość pomieszczeń × Wskaźnik powierzchniowy .

Przy czym, wskaźnik powierzchniowy to ok:

100-210 W/m² dla domów przed 1982, 80-120 W/m² - domy z lat 80. i 90.,

15-50 W/m² dla nowoczesnych, dobrze izolowanych domów,

70 W/m² dla budynków wybudowanych zgodnych z wymaganiami od 2017.

Jaka cena pieca na pellet do domu 120 m² w 2025 roku?

Ceny kotłów na pellet zależą od ich mocy, zaawansowania technologicznego oraz dodatkowych funkcji. Orientacyjne przedziały cenowe to:

Podstawowe modele o mocy poniżej 10 kW - od około 10 000 zł

Kotły o mocy odpowiedniej dla domu 120 m² (około 10-12 kW) - od 10 000 zł do 20 000 zł

Zaawansowane technologicznie kotły z dodatkowymi funkcjami - powyżej 20 000 zł (nawet do 30 000 zł).

Średnie koszty montażu pieca na pellet w 2025 roku wynoszą od 3000 do 5000 zł, a w szczególnych przypadkach nawet 8000 zł. Cena zależy głównie od skomplikowania instalacji. Do tego należy doliczyć ewentualne koszty dodatkowych elementów, takich jak np. bufor ciepła czy komin.

Przed zakupem kotła na pellet konsultacja ze specjalistą kluczowa!

Podsumowując, wybór odpowiedniego kotła na pellet do domu o powierzchni 120 m² wymaga uwzględnienia wielu czynników, tj. izolacja budynku, rodzaj instalacji grzewczej oraz indywidualne potrzeby mieszkańców. Jednak dobór odpowiedniego kotła na pellet i właściwego paliwa może być skomplikowany, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów. Profesjonalni doradcy pomogą określić moc urządzenia dopasowaną do potrzeb domu, a także doradzą w zakresie efektywności energetycznej i zgodności z normami ekologicznymi. Konsultacja z ekspertem to gwarancja dobrze zainwestowanych pieniędzy. Ponadto, polecamy korzystanie z kalkulatorów do obliczania mocy kotłów, dostępnych online.