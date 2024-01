Ranking pralek 2023 – który model wybrać?

Pralka to urządzenie, którego nie może zabraknąć w żadnym domu. Decydując się na jej zakup, warto więc wybierać mądrze, aby służyła nam ona przez długi czas. Na rynku dostępnych jest wiele opcji – otwieranych od przodu i od góry, z dodatkowymi funkcjami lub bez, o ładowności 4 i 8 litrów, o różnych klasach energetycznych… Nasz ranking pralek 2023 obejmuje zróżnicowane modele z różnych półek cenowych – tak, aby każdy mógł znaleźć wśród nich ten odpowiedni, bez względu na założony budżet. Możesz korzystać z naszych najlepszych kodów rabatowych na Media Expert, aby kupić te pralki ze zniżką. Oto nasze propozycje – sprawdź, jaka pralka najlepsza…

Miele WWD320

Numer jeden na naszej liście – Miele WWD320 – stanowi rozwiązanie dla wymagających użytkowników. To pralka ładowana od przodu o klasie energooszczędności A. Za jej energooszczędną i cichą pracę odpowiada silnik ProfiEco. Pojemność aż 8 litrów pozwala na pranie dużej ilości odzieży lub pościeli jednocześnie, a funkcja opóźnienia czasu startu umożliwia ustawienie godziny, o której pralka ma zacząć pracować. Do wyboru użytkownika jest wiele trybów prania – Pranie wstępne, Bawełna, Bawełna-eko, Delikatny, Ciemne materiały, Impregnacja, Koszule, Szybki 20 min. oraz Wełna/Pranie ręczne. Wygodny wybór konkretnego programu umożliwia elektroniczny wyświetlacz. Co więcej, pralka oferuje funkcję „mniej zagnieceń”, która wygładza odzież pod koniec prania. Dzięki temu na wysuszonych ubraniach nie ma tak wielu zagnieceń, a ich prasowanie zajmuje znacznie mniej czasu. 1400 obrotów wirowania na minutę sprawia dodatkowo, że odzież po wyjęciu z pralki schnie krócej. Dużym atutem modelu jest ponadto funkcja ochrony przed zalaniem Miele Watercontrol System (WCS) oraz blokada rodzicielska systemu sterowania. Pralka oferuje także funkcję automatyki prania i automatycznego dopasowania czasu prania do wagi pranej odzieży.

Whirlpool TDLR 65230S

Jeśli szukasz dobrej pralki, która nie zajmie wiele miejsca w łazience lub domowej pralni, postaw na model TDLR 65230S cenionej marki Whirlpool. To kompaktowy model ładowany od góry o pojemności 6,5 litra – okaże się więc wystarczający dla trzy- lub czteroosobowej rodziny. Technologia 6. Zmysł dopasowuje ustawienia prania w taki sposób, aby zaoszczędzić jak najwięcej wody i prądu, a funkcja FreshCare pozwala zachować świeżość prania nawet po kilkugodzinnym przechowywaniu w bębnie. Pralka o klasie energetycznej D oferuje dziewięć programów prania – Pranie wstępne, Bawełna ekonomiczny, Mieszane, Kolorowe 15, Delikatny, Intensywny, Wełna, Płukanie + Wirowanie, Szybki oraz Pranie ręczne. Maksymalna prędkość wirowania to 1200 obrotów na minutę – jedynie na wyższych obrotach pralka działa nieco głośniej. Posiada ona również funkcję opóźnienia startu pracy i jest wyposażona w czytelny elektroniczny wyświetlacz. Na bezpieczeństwo użytkowania wpływa blokada przedwczesnego otwarcia drzwi.

LG F4WV5N8S0E

W naszym rankingu pralek znalazła się również propozycja firmy LG – model F4WV5N8S0E o klasie energetycznej C. Wirowanie z prędkością 1400 obrotów na minutę, funkcja parowa usuwająca alergeny, optymalizacja programu prania pod kątem zawartości bębna… - wszystko to sprawia, że urządzenie cieszy się dużą popularnością. Pralka pracuje, dbając o ochronę tkanin, a jej bęben mieści aż 8 kilogramów odzieży, koców czy pościeli. Co ciekawe, model F4WV5N8S0E marki LG może być obsługiwany przy użyciu smartfona. Jeśli więc bęben jest już załadowany, możesz uruchomić konkretny program, stojąc nawet drugim końcu domu. Aplikacja na telefon umożliwia ponadto pobieranie innych programów prania czy sprawdzanie ewentualnych problemów z pralką. Jeżeli jednak preferujesz standardowe sterowanie, pralka jest wyposażona w wygodny wyświetlacz LED. Wśród trybów prania znajdziesz programy Bawełna, Antyalergiczny, Delikatny, Cichy, Dziecięcy (parowy), Odzież sportowa, Pościel, Pranie ręczne, Syntetyki, Szybki 14 min., Wełna, Czyszczenie bębna i Mój program. Rozpoczęcie prania możesz zaprogramować na wybraną godzinę dzięki funkcji opóźnienia startu. Do Twojej dyspozycji są również opcje automatyki prania i automatyki wagowej.

Electrolux EW9F161BP

Nasz „Pralki – ranking” obejmuje także niezawodny model marki Electrolux – a dokładniej ładowaną od przodu pralkę EW9F161BP. To urządzenie o najwyższej klasie energetycznej i ładowności aż 10 kilogramów, charakteryzujące się wyjątkowo cichą i energooszczędną pracą. W każdym cyklu prania wykorzystuje ono parę – to dzięki temu jeden z największych atutów pralki stanowi opcja redukcji zagnieceń, ułatwiająca późniejsze prasowanie. Model oferuje znacznie większą liczbę programów prania niż inne pralki – Bawełna, Delikatny, Antyalergiczny, Czyszczenie bębna, Denim, Koszule, Odzież zewnętrzna, Dziecięce, Eco 40-60, Kołdry, Pościel, Program szybki 14 minut i Płukanie, FreshScent i Kaszmir, Zasłony, Ręczniki, Sport, Syntetyki, UltraWash, Wełna oraz Wirowanie/Odpompowanie. Podobnie jak jeden ze wspomnianych wcześniej modeli, Electrolux EW9F161BP może być sterowany za pomocą zarówno wyświetlacza, jak i smartfona. Na uwagę zasługuje również prędkość wirowania – aż 1600 obrotów na minutę – dzięki której pranie po wyjęciu z pralki jest niemal suche. Funkcja Fuzzy Logic kontroluje temperaturę, pobór wody, prędkość wirowania, efektywność płukania oraz sam czas prania. Zabezpieczenie przed zalaniem i Blokada rodzicielska gwarantują z kolei bezpieczeństwo użytkowania.

Beko WUE7626XBWS SteamCure

Kolejną pozycję w naszym rankingu pralek zajmuje Beko WUE7626XBWS SteamCure. To rozwiązanie o klasie energetycznej A, pojemności 7 litrów i prędkości wirowania max. 1200 obrotów na minutę. Wśród jej największych zalet można wymienić przede wszystkim technologię pary wodnej SteamCure, która znacząco zmniejsza liczbę zagnieceń i ułatwia usuwanie plam. Program StainExpert jest w stanie wywabić aż 24 różne rodzaje zabrudzeń, z kolei technologia Fresh Therapy zapobiega nieprzyjemnemu zapachowi, gdy zapomnisz wyjąć pranie tuż po zakończeniu cyklu. Ciekawą funkcję stanowi też Fast+, skracająca czas prania bez zmniejszenia jego efektywności, oraz Pupil, która znacznie skuteczniej usuwa z odzieży czy koców psią lub kocią sierść. Pralka Beko WUE7626XBWS nadaje się idealnie także do mniejszych łazienek, a oprócz kompatybilności wyróżnia ją wygodna obsługa – również przy użyciu telefonu. Wśród programów prania czekają na Ciebie takie tryby jak Bawełna, Delikatny, Eco 40-60, Super szybki, Ciemne materiały, Dziecięcy (parowy), Jeans, Koszule, Puchowe, Sport, StainExpert, Syntetyki, Szybki, Wełna/pranie ręczne, Płukanie, Wirowanie. Co więcej, korzystając z aplikacji HomeWhiz możesz dodać również dodatkowy program. Dużą zaletą jest funkcja „Start-Pauza” pozwalająca na dołożenie odzieży już po rozpoczęciu prania. Na bezpieczeństwo użytkowania pralki wpływają blokada przedwczesnego otwarcia drzwi oraz ochrona przed skokami napięcia.

Bosch WAN2820EPL Serie 4

Wśród najlepszych pralek na rynku znalazła się również pralka Bosch WAN2820EPL Serie 4 o klasie energetycznej B. Urządzenie pozwala zaoszczędzić nawet 50% energii i skrócić czas prania aż o 65% w porównaniu z innymi modelami – to zasługa zaawansowanej funkcji VarioPerfect. Silnik EcoSilence Drive zapewnia niezwykle cichą pracę poprzez redukcję drgań, a ładowność do 7 kilogramów pozwala na wygodne pranie ubrań całej rodziny. Pralka obsługuje również funkcję dołożenia prania w trakcie cyklu, pozwala opóźnić start i zapewnia skuteczne zabezpieczenie przed uruchomieniem. Wśród dostępnych programów znalazły się Bawełna, Eco 40-60, Cichy, Delikatny, Higiena, Koszule, Jeans, Sport, Syntetyki, Szybki, Szybki 15 min., Szybki 30 min., Wełna/pranie ręczne, Płukanie, Wirowanie oraz Czyszczenie bębna. Co więcej, urządzenie posiada funkcję automatyki wagi oraz prania i wiruje z maksymalną prędkością 1400 obrotów na minutę. Bosch WAN2820EPL Serie 4 to niezawodne urządzenie, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników, jednocześnie zmniejszając opłaty za rachunki.

Nie musisz już sprawdzać w Internecie fraz „pralka ranking”, „najlepsza pralka” czy „najlepsza pralka opinie” – dzięki naszemu rankingowi wybór konkretnego modelu stanie się szybki i prosty! Porównaj ze sobą poszczególne pralki, wybierz tę, która pasuje do Twojej łazienki oraz osobistych potrzeb i ciesz się zawsze świeżym, pachnącym i miękkim praniem.