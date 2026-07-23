Właściciele nieruchomości mają czas do 15 września. Za uchylanie się nawet 64 tys. zł grzywny

Termin uregulowania trzeciej raty podatku od nieruchomości upływa 15 września 2026 roku

15 września 2026 roku mija termin zapłaty trzeciej raty podatku od nieruchomości. Wcześniej właściciele nieruchomości otrzymują z urzędu miasta lub gminy decyzję określającą wysokość należnego podatku, nazywaną potocznie nakazem płatniczym. Warto dopilnować zarówno odbioru tego dokumentu, jak i terminowego uiszczenia opłaty, ponieważ pozwoli to uniknąć powstania zaległości oraz dodatkowych kosztów związanych z opóźnieniem w płatności.

Kogo dotyczy obowiązek opłacania podatku od nieruchomości?

Do opłacania podatku od nieruchomości zobowiązane są nie tylko osoby będące właścicielami domów, mieszkań czy działek. Obowiązek ten dotyczy także innych osób i podmiotów, które korzystają z nieruchomości na określonych zasadach.

Podatek muszą płacić m.in.:

właściciele nieruchomości,

posiadacze samoistni, czyli osoby, które faktycznie władają nieruchomością jak właściciel, mimo że nie posiadają do niej formalnego prawa własności,

użytkownicy wieczyści gruntów należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,

osoby fizyczne i prawne korzystające z nieruchomości publicznych, zarówno na podstawie zawartej umowy, jak i bez uregulowanego tytułu prawnego.

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w 2026?

Podatek od nieruchomości naliczany jest od określonych rodzajów nieruchomości. Obowiązek jego zapłaty dotyczy przede wszystkim:

gruntów , które nie są zakwalifikowane jako użytki rolne ani lasy,

, które nie są zakwalifikowane jako użytki rolne ani lasy, budynków ,

, samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych, dla których prowadzona jest odrębna księga wieczysta.

Stawki podatku od nieruchomości ustalają co roku rady gmin, podejmując odpowiednie uchwały jeszcze przed rozpoczęciem roku podatkowego. Samorządy nie mają jednak pełnej dowolności – muszą mieścić się w limitach ogłaszanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Maksymalne stawki obowiązujące w 2026 roku zostały określone w obwieszczeniu z 1 sierpnia 2025 r. (M.P. 2025 poz. 726).

Maksymalne stawki dla gruntów w 2026 roku:

1,45 zł za 1 m² – grunty wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od sposobu ich zakwalifikowania,

– grunty wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od sposobu ich zakwalifikowania, 7,15 zł za 1 ha – grunty znajdujące się pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi, takimi jak jeziora czy sztuczne zbiorniki,

– grunty znajdujące się pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi, takimi jak jeziora czy sztuczne zbiorniki, 0,77 zł za 1 m² – pozostałe grunty, w tym użytkowane przez organizacje pożytku publicznego,

– pozostałe grunty, w tym użytkowane przez organizacje pożytku publicznego, 4,72 zł za 1 m² – niezabudowane działki objęte obszarem rewitalizacji, przeznaczone pod zabudowę, jeśli od wejścia w życie miejscowego planu upłynęły co najmniej cztery lata, a inwestycja nadal nie została zrealizowana.

Maksymalne stawki dla budynków i ich części:

1,25 zł za 1 m² – budynki mieszkalne,

– budynki mieszkalne, 35,53 zł za 1 m² – budynki lub ich części wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej,

– budynki lub ich części wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, 16,64 zł za 1 m² – obiekty przeznaczone do obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,

– obiekty przeznaczone do obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, 7,27 zł za 1 m² – budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

– budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, 12,00 zł za 1 m² – pozostałe budynki, w tym wykorzystywane przez organizacje pożytku publicznego.

W przypadku budowli wysokość podatku ustala się w inny sposób – wynosi on 2 proc. ich wartości, obliczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Terminy płatności podatku od nieruchomości 2026

Osoby prywatne, które są zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości, uiszczają należność w czterech równych ratach w wyznaczonych terminach:

I rata – do 15 marca,

II rata – do 15 maja,

III rata – do 15 września,

IV rata – do 15 listopada.

Taki podział pozwala rozłożyć roczną kwotę podatku na kilka części i regulować ją stopniowo w ciągu roku.

W 2026 roku podatek od nieruchomości można zapłacić na kilka sposobów, a dostępne metody zależą od rozwiązań przyjętych przez konkretną gminę. Najczęściej mieszkańcy dokonują wpłat w kasie urzędu miasta lub gminy albo przelewają należną kwotę na rachunek bankowy podany w otrzymanej decyzji podatkowej.

W części miejscowości wciąż stosowane jest także inkaso, czyli pobieranie opłat przez wyznaczoną osobę. Zwykle funkcję inkasenta pełni sołtys lub inny upoważniony przedstawiciel, który przyjmuje należności bezpośrednio od mieszkańców.

Jaka kara za uchylanie się od płacenia podatku od nieruchomości w 2026 roku?

Opóźnienie w zapłacie podatku od nieruchomości może skutkować dodatkowymi kosztami dla podatnika. W przypadku powstania zaległości urząd nalicza przede wszystkim odsetki za zwłokę, a w niektórych przypadkach również opłatę prolongacyjną.

Tego rodzaju opłata może zostać zastosowana m.in. wtedy, gdy podatnik uzyska zgodę na przesunięcie terminu płatności albo rozłożenie należności na raty. Może obejmować zarówno sam podatek, jak i zaległe kwoty powiększone o odsetki, a także odsetki dotyczące nieterminowo opłacanych zaliczek.

Nieuregulowanie obowiązku podatkowego może wiązać się również z poważniejszymi konsekwencjami przewidzianymi w przepisach Kodeksu karnego skarbowego. Osoba, która uchyla się od opodatkowania, zataja informacje mające wpływ na wysokość podatku lub nie dopełnia obowiązku złożenia wymaganych dokumentów, może zostać ukarana grzywną sięgającą nawet 720 stawek dziennych (maksymalnie około 64 tys. zł). W najcięższych przypadkach sąd może zdecydować także o zastosowaniu kary pozbawienia wolności lub połączeniu obu rodzajów kar.

Podstawa prawna :