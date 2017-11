Wioletta Kleniewska, dyrektor marketingu i sprzedaży w Polnord SA



Zauważalny jest wzrost świadomości konsumenckiej klientów. Zadawane przez nich pytania nie są jednak nietypowe, a wiążą się z chęcią zdobycia rzetelnej wiedzy, co jest zrozumiałe przed dokonaniem tak istotnej, być może najważniejszej w życiu inwestycji, jaką jest zakup własnego M. Wiele pytań dotyczy kwestii technicznych. Często pojawiają się pytania o status działki, na której realizowana jest inwestycja, czy jest to dzierżawa gruntu, czy własność. Klienci pytają też o wysokość czynszu, terminowość wcześniej zrealizowanych przez spółkę inwestycji, czy o rachunki powiernicze.

Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom SA



Najczęściej klienci chcą wiedzieć, jak rozwijać się będzie okolica ich przyszłego miejsca zamieszkania i jakiego standardu mogą oczekiwać na terenie inwestycji, w budynku i we samym mieszkaniu. Zaskakujący bywa stopień szczegółowości tych pytań, od ogólnych dotyczących sąsiedztwa, bezpieczeństwa na osiedlu, czy bliskości szkół i przedszkoli, po szczegółowe np. o oferty najbliższych sklepów, skład farby, jaką pomalowany będzie osiedlowy fitness, czy tytuły gier planszowych, które znajdą w klubach mieszkańca. Dziś świadomość klientów jest bardzo duża, a sprawdzone przed zakupem informacje pozwalają nabywcom na podjęcie odpowiedzialnej i świadomej decyzji.

Małgorzata Ostrowska, członek Zarządu oraz dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding SA



Pytania klientów zazwyczaj dotyczą podstawowych aspektów, jak metraż, cena, liczba pokoi, dodatkowe udogodnienia np. ochrona oraz usytuowanie danego mieszkania. Jednak często spotykamy się również z pytaniami, które dotyczą szczegółowych danych technicznych inwestycji, jak na przykład wilgotność krokwi dachowej, wykorzystywanych impregnatów, czy współczynnika przenikania ciepła.

Eryk Nalberczyński, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper



Zazwyczaj otrzymujemy standardowe pytania, nie zauważyliśmy szczególnej zmiany czy poruszania nietypowych kwestii przez kupujących. Nasi klienci są zawsze świadomi dokonywanych wyborów i dobrze przygotowani. Cieszymy się, że poszukiwanie mieszkania rozpoczynają, nie tylko od wyboru dogodnej lokalizacji, funkcjonalnego metrażu, układu pomieszczeń, czy usytuowania względem stron świata. Zainteresowani są także szczegółami standardu wykonania oraz zagospodarowaniem części wspólnych inwestycji.

Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp SA



Większość zadawanych pytań dotyczy kosztów zakupu mieszkania, jego utrzymania i standardu inwestycji. Często są one bardzo wnikliwe, klientów interesuje technologia wykonania dachu, grubość warstwy izolacji ściany zewnętrznej, czy temperatura w jakiej malowano elewację. Trudno się temu dziwić w sytuacji, kiedy klienci często inwestycją wszystkie oszczędności. Zdarzają się również pytania nietypowe, o to co można zrobić z przelatującymi na osiedlem samolotami, albo sąsiadującymi torami kolejowymi.

W ostatnich latach zwiększyła się świadomość klientów, którzy są bardziej dociekliwi i zadają więcej pytań. Dzięki łatwemu dostępowi do internetu, a w szczególności forów internetowych, które prowadzimy dla większości inwestycji są doskonale zorientowani w kwestiach związanych z projektami.

Mirosław Bednarek, prezes zarządu Matexi Polska



Nierzadko spotykamy się z niestandardowymi pytaniami i niecodziennymi potrzebami naszych klientów. Zakup mieszkania to przecież niecodzienny, często najważniejszy w życiu zakup, do którego klienci podchodzą z wyjątkową wnikliwością i przejęciem. Najbardziej utkwiło nam w pamięci pytanie o zabezpieczenie możliwości wniesienia do mieszkania koncertowego fortepianu.

Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service



Spora część klientów, z którą spotykają się eksperci do spraw inwestycji Wawel Service jest zasypywana pytaniami dotyczącymi kredytowania. Takie osoby mogą liczyć na fachową pomoc w uzyskaniu kredytu. Jeśli klienci poproszą o konsultacje w tej sprawie są umawiani z ekspertem kredytowym, który szczegółowo wyjaśnia wszelkie wątpliwości.

Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic



Pytania i obawy są zawsze takie same, chodzi o bezpieczeństwo i trafność wyboru lokalu. Dzięki ponad 30 letniemu doświadczeniu możemy te obawy skutecznie rozwiać.

Klienci są teraz zdecydowanie bardziej świadomi niż 10 czy 15 lat temu, co znacznie ułatwia wyjaśnienie aspektów prawnych czy funkcjonalnych inwestycji. Wielu klientów kupuje teraz już kolejne mieszkanie na rynku pierwotnym, który w Polsce mimo wszystko jest jeszcze dość młody.

Marcin Liberski, dyrektor marketingu i sprzedaży w Atlas Estates



Przez wiele lat działalności nie zaobserwowaliśmy, aby klienci zasypywali nas nietypowymi pytaniami związanymi z inwestycjami. Zazwyczaj są one podobne, nabywcy interesują się jakością wykonania budynku, częściami wspólnymi, architekturą, bądź najbliższą okolicą. Rozumiemy, jak ważną decyzją jest dla klientów zakup mieszkania, staramy się odpowiadać na wszelkie wątpliwości i pytania, które mogą się pojawić. Zdarzają się oczywiście specjalne życzenia klientów, którzy dysponują dużym budżetem na zakup mieszkania, jak np. możliwość zainstalowania jacuzzi na tarasie czy też przygotowanie lokalu umożliwiające wykonanie akwarium morskiego o pojemności 3 tys. litrów w apartamencie. Takie specjalne zamówienia wymagają dodatkowych rozwiązań konstrukcyjnych w budynkach wielorodzinnych, ale jeśli w jakiś sposób możemy przyczynić się do tego, aby komfort życia naszych klientów był większy, robimy wszystko co w naszej mocy, aby tak było.

Katarzyna Dąbrowska, Senior Marketing Manager w Nexity Polska



Poza standardowymi pytaniami odnośnie terminu odbioru mieszkań i własności gruntów, pytanie, które często zadają nam klienci brzmi: Dlaczego tak tanio?. Przystępna i konkurencyjna cena, jaką oferujemy we wszystkich projektach mieszkaniowych jest efektem tego, że planując inwestycje maksymalnie wykorzystujemy przestrzeń. Dzięki temu nie tworzymy nieustawnych czy pustych metraży. Proces zakupu gruntów realizujemy bardzo starannie, mając na względzie, by nie generowały zbędnych kosztów, przerzucanych finalnie na kupujących. Ważne jest dla nas, żeby realizowane inwestycje dawały przewagę korzyści nad kosztami.

Niekiedy zdarzają się pytania dotyczące miejscowego planu zagospodarowania. Jedno z ostatnich, które otrzymaliśmy było dość nietypowe, dotyczyło nowo budowanego osiedla NextUrsus. Jedna z osób kupujących zapytała, czy może zdarzyć się tak, że zamiast kościoła, miasto w sąsiedztwie osiedla w przyszłości wybuduje meczet. Uważamy, że wszystkie pytania, nawet te nietypowe są ważne dla naszych klientów, dlatego staramy się udzielać wyczerpujących informacji.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest



Obecnie rzadko zdarza się, aby klienci zadawali nietypowe pytania związane z zakupem mieszkania. Z reguły są bardzo dobrze przygotowani do rozmowy z naszymi doradcami. Wiedzą doskonale, o co pytać, co jest dla nich ważne przy wyborze mieszkania. Czasem może wydawać się, że odpowiedzi na niektóre z pytań są oczywiste, ale przecież klient nie codziennie kupuje mieszkanie, więc woli dopytać, żeby być w 100 proc. pewnym i podjąć prawidłową decyzję. W dobie wszechobecnego internetu klienci są bardzo dobrze wyedukowani w poszczególnych dziedzinach. Coraz większe znaczenie ma dla nich jakość wykonania budynku i mieszkań, więc najczęściej dopytują o standard i użyte materiały. Nawet do tego stopnia, że zdarzają się pytania bardzo szczegółowe np. o przekrój przewodów elektrycznych, parametry termiczne i akustyczne ścian, okien, itp.