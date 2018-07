Duże domy, ale szybko budowane

Najpopularniejszy metraż nowopowstającego domu w Polsce w 2017 roku zamykał się w przedziale od 126 do 150 mkw. W tym samym czasie w woj. mazowieckim najczęściej powstawały domy większe niż 150 mkw. – budowało tak 57 proc. ankietowanych przez Oferteo.pl, największy polski serwis łączący poszukujących usług z ich dostawcami. Szczególną popularnością cieszył się metraż od 151 do 200 mkw., na który zdecydował się co trzeci badany.

Co ciekawe, pomimo dużego metrażu czas realizacji budowy w woj. mazowieckim wyniósł tylko 26 miesięcy. Szybciej w Polsce domy powstawały jedynie w woj. dolnośląskim (25 miesięcy), a średnia dla całego kraju wyniosła 30 miesięcy.

Z większą niż przeciętna powierzchnią idą w parze wyższe koszty. Połowa inwestorów z woj. mazowieckiego wskazała, że szacunkowe koszty budowy przed jej rozpoczęciem wyniosły pół miliona złotych lub więcej, podczas gdy w skali kraju ten odsetek wyniósł 34 proc. Dodatkowo w przypadku 63 proc. respondentów w Mazowieckiem finalne koszty okazały się wyższe niż prognozowane. Można więc spodziewać się, że ostatecznie koszt budowy przewyższający pół miliona złotych mógł dotyczyć większego odsetka budujących dom.

– Na ostateczne koszty budowy w woj. mazowieckim, wyższe niż w skali kraju, wpływa fakt, że inwestorzy budują tu większe domy, a dodatkowo wyższe niż przeciętne są koszty zatrudnienia ekipy budowlanej – zwraca uwagę Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl. – Warto też pamiętać, że poszukiwania doświadczonej i solidnej ekipy powinniśmy planować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kto buduje dom w Mazowieckiem?

Z badania Oferteo.pl wyłania się obraz inwestora w wieku mniejszym niż 40 lat (68 proc.), który ma wysoką świadomość ekologiczną, wybierając rozwiązania przyjazne dla środowiska, jak np. ogrzewanie gazowe (53 proc. ankietowanych), pompy ciepła (20 proc.) czy kolektory słoneczne (9 proc.).

Warto zwrócić uwagę, że dla mieszkańców mazowieckiego budowa domu jest zarówno realizacją marzeń (54 proc.), jak również sposobem na zapewnienie większego komfortu życia rodzinie. Wśród względów praktycznych dominowała chęć zwiększenia powierzchni mieszkalnej (52 proc.), co potwierdzają również dane o najpopularniejszym metrażu w regionie. Inwestorzy kierowali się ponadto chęcią posiadania ogrodu (50 proc.) oraz uważali, że budowa domu opłaca się bardziej niż kupno mieszkania (43 proc.).

W przypadku woj. mazowieckiego widać również wyraźnie trend polegający na ucieczce na wieś. Co trzeci badany wskazał, że buduje dom, aby móc wyprowadzić się z miasta. Jest to odsetek zauważalnie wyższy niż w skali kraju (28 proc.).

Domy tradycyjne, według gotowych projektów

Mieszkańcy woj. mazowieckiego najczęściej budowali domy w tradycyjnej technologii murowanej – tak, jak cała Polska. Jednak w odróżnieniu od "średniej krajowej" do pokrycia dachu najczęściej wybierali nie dachówkę cementową, ale blachodachówkę (53 proc.).

Większość domów w woj. mazowieckim powstawało według gotowych projektów (58 proc.). Statystyki Oferteo.pl mówią, że najpopularniejsze z nich to: "Z widokiem", "Tytan", "W jabłonkach", "W idaredach" oraz "Noelia".

Mieszkańcy woj. mazowieckiego, podobnie jak cała Polska ogółem, bardzo rzadko decydowali się na podpiwniczanie domu (tylko 6 proc.), ale częściej budowali dom z garażem (70 proc. przy 64 proc. w całym kraju).