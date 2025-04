Jak wygląda ćma bukszpanowa?

Ćma bukszpanowa nie bierze jeńców. W zastraszającym tempie potrafi unicestwić wszystkie bukszpany w ogrodzie. To biało-czarny owad, który składa jaja na bukszpanach. Z jaj powstaje soczyście zielono-czarna gąsiennica i to właśnie na tym etapie rozwoju jest najgroźniejsza dla roślin. Gąsiennice żywią się liśćmi bukszpanu i robią to w mgnieniu oka.

Reklama

Jak rozpoznać obecność ćmy bukszpanowej na roślinach? Najczęściej widać ponadgryzane, suche liście, pajęczyny, a w późniejszej fazie już przesuszone całe gałązki i większe części krzewu. Zbyt późna reakcja może doprowadzić do ogołocenia całej rośliny. Istnieje niekiedy szansa na uratowanie rośliny, ale jej powrót do wyglądu sprzed ataku szkodników zajmuje bardzo dużo czasu. Zazwyczaj ogrodnicy wykopują takie bukszpany, by nie zaburzały estetyki krajobrazu.

Niektórzy podejmują jednak nierówną walkę z ćmą bukszpanową i wygrywają. Należy pamiętać, że jest to możliwe, ale ważna jest systematyka i wytrwałość. Zatem w jaki sposób skutecznie zwalczać ćmę bukszpanową?

Ćma bukszpanowa – jak zwalczać?

Po pierwsze i najważniejsze, systematycznie sprawdzamy bukszpany już na samym początku sezonu wiosennego. Widać na zdjęciach jak wyglądają gąsiennice ćmy bukszpanowej. Gdy tylko pojawią się na krzewach, natychmiast należy zacząć je zwalczać. To istotne, aby nie robić oprysków prewencyjnie, zanim pojawią się szkodniki lub jakiekolwiek objawy ich obecności na roślinie. Można oczywiście także mechanicznie usuwać gąsiennice z krzewów, szczególnie jeśli mamy małe rośliny. Przy dużych jest to dużo trudniejsze. Zawsze jednak powodzenie zwalczania ćmy bukszpanowej zależy od właściwego momentu rozpoczęcia walki ze szkodnikiem. Oprysk najlepiej zadziała i będzie skuteczny w początkowej fazie żerowania ćmy. Niestety zbyt późna reakcja może skutkować silnym osłabieniem a nawet śmiercią rośliny.

Reklama

Naturalne sposoby na zwalczanie ćmy bukszpanowej

Do często opisywanych w sieci domowych sposobów zwalczania ćmy bukszpanowej należą: ocet i mąka. Jak stosuje się mąkę na ćmę bukszpanową? To domowy sposób na osłabienie działania gąsienic poprzez posypywanie ich mąką. Ten artykuł spożywczy ma za zadanie oblepić gąsiennice, utrudnić jej oddychanie i poruszanie się, co w konsekwencji prowadzi do problemów z pożywianiem się liśćmi bukszpanu i śmierci. Natomiast ocet spirytusowy służy do sporządzenia mieszanki z wodą 1:10 i wykonania oprysku na roślinie. Po takim zabiegu należy spryskać krzew wodą. Aby oprysk zadziałał zaleca się pozostawienie go bez spłukiwania na około pół godziny.

Na ćmę bukszpanową stosuje się również pułapkę feromonową. Można ją kupić w sklepie ogrodniczym lub w internecie. To mała, zielono-przezroczysta budka do zawieszenia i wabienia ćmy bukszpanowej. Instaluje się ją w pobliżu krzewów bukszpanu od kwietnia do listopada. Wkład wymienia się co kilka tygodni.

Ćma bukszpanowa – czym i kiedy pryskać?

Eksperci potwierdzają skuteczność ekologicznego oprysku Lepinox czy Neem Azal. Oprysk z Lepinoxu należy zastosować wieczorem. Ważne, aby nie świeciło już na rośliny słońce. Jeśli po jakimś czasie na bukszpanie nadal będą widoczne żerujące gąsiennice, należy powtórzyć oprysk. Uważa się, że pierwszy oprysk w sezonie (po zauważeniu obecności ćmy) wykonuje się już na początku kwietnia.

Ważne Oprysk z Lepinoxu powtarzamy, jeśli po poprzednim oprysku na bukszpan spadł deszcz.

Co zamiast bukszpanu?

Na koniec warto wspomnieć, że są rośliny bardzo podobne do bukszpanu, które nie padają ofiarą ćmy bukszpanowej. Dla osób bardziej wygodnych czy zapracowanych lepszym wyborem do ogrodu mogą być zamienniki bukszpanu. Polecamy artykuł: Podobne do bukszpanu, ale odporne na ćmę bukszpanową. 3 zamienniki