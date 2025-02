Jak obliczana jest kara za nielegalne wycięcie drzewa na własnej posesji?

Nielegalna wycinka drzewa może skutkować wysoką karą pieniężną, którą wymierza wójt, burmistrz lub prezydent miasta w formie decyzji administracyjnej. Kara stanowi dwukrotność opłaty, jaką należałoby uiścić za legalne usunięcie drzewa. Jeśli drzewo jest zwolnione z obowiązku wniesienia opłaty, kara zostanie ustalona na podstawie tej kwoty, która byłaby ponoszona, gdyby zwolnienia nie było.

Nawet 4000 zł za wycięcie drzewa na własnej posesji!

Jako przykład posłuży brzoza o obwodzie 80 cm.Drzewo to należy do drugiej grupy stawek opłat, dlatego stawka wynosi:

25 zł za każdy cm obwodu pnia do 100 cm,

obwodu pnia do 100 cm, 30 zł za każdy cm powyżej 100 cm.

Z wyliczeń wynika, że za nielegalne usunięcie brzozy o obwodzie 80 cm zapłacimy karę w wysokości 4000 zł (2 x 80 cm x 25 zł).

Kto ponosi konsekwencje nielegalnej wycinki drzewa?

Zawsze właściciel działki. Nawet jeśli zlecimy wycięcie drzewa osobie trzeciej, a jego usunięcie wymagało zgłoszenia lub pozwolenia, to właściciel nieruchomości poniesie konsekwencje prawne i finansowe, a nie wykonawca usługi. Dlatego przed podjęciem decyzji o wycince warto dokładnie sprawdzić, czy konieczne jest uzyskanie zezwolenia.

Jak uniknąć kary za wycięcie drzewa na własnej działce?

Trzeba przestrzegać przepisów. Ich nieznajomość nie zwalnia z odpowiedzialności. Przed usunięciem drzewa upewnij się, jakie formalności są wymagane, aby uniknąć wysokiej kary finansowej!

Zasady wycinki drzew na działce 2025

Drzewa na własnej posesji można wycinać, ale trzeba przestrzegać ustalonych zasad. Dlatego, zanim zdecydujemy na wycięcie drzewa, zmierzmy obwód jego pnia na wysokości 5 cm nad ziemią i sprawdźmy, do jakiego gatunku się zalicza. Trzeba wiedzieć, że zasady dotyczące konieczności złożenia zgłoszenia o zezwolenie na wycinkę, różnią się w zależności od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi, który jest różny w zależności od gatunku drzewa. Jeśli nie wiesz jaki to gatunek, rozpozna go urzędnik po złożeniu zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. Natomiast grubość pnia drzewa na wysokości 5 cm od ziemi będzie decydująca dla określenia, czy potrzebne jest zgłoszenie wycinki drzewa. Dla większości drzew nie trzeba występować o zezwolenie na wycinkę, jeśli obwód będzie mniejszy niż 50 cm.

Jakie drzewa możemy wyciąć bez ryzyka, że grozi nam kara pieniężna?

Bez pytania urzędu o zgodę możemy wyciąć drzewo – o ile jest ono na terenie, którego jesteśmy właścicielami, lub za zgodą właściciela nieruchomości – jeśli obwód pnia nie przekracza:

80 cm - w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego;

- w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego; 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego;

- w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego; 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew, w tym brzozy, która posłużyła jako przykład obliczenia kary pieniężnej.

Jeśli pień drzewa jest grubszy niż ustalony, trzeba zgłosić jego usunięcie (złożyć zgłoszenie). W tym przypadku należy zmierzyć obwód pnia drzewa również na wysokości 130 cm. Obwód zmierzony na tej wysokości trzeba wpisać do wniosku o zezwolenie na usunięcie drzewa.

Jeśli drzewo na wysokości 130 cm:

posiada kilka pni – należy zmierzyć obwód każdego z tych pni

– należy zmierzyć obwód każdego z tych pni nie posiada pnia – należy zmierzyć obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa

Ważne! Do kiedy można wycinać drzewa w 2025?

Planując wycinkę drzew w 2025 roku, należy uwzględnić okres lęgowy ptaków, który trwa od 1 marca do 15 października. W tym czasie zaleca się unikania usuwania drzew, aby nie zakłócać procesu rozrodu ptaków. Optymalnym terminem na przeprowadzenie takich prac jest okres od 16 października do końca lutego.

Jeśli jednak planuje się wycinkę w okresie lęgowym, należy upewnić się, czy nie spowoduje ona naruszenia przepisów dotyczących ochrony gatunkowej. Przed przystąpieniem do prac warto skonsultować się z ornitologiem lub innym specjalistą, aby ocenić, czy na danym terenie nie występują chronione gatunki ptaków, ale też owady, grzyby, porosty, itp. W przypadku stwierdzenia obecności takich gatunków, konieczne może być uzyskanie odpowiedniego zezwolenia na odstępstwo od zakazów (określają to rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt).

Natomiast jeżeli wykonanie prac związanych z wycinką drzew lub krzewów może naruszyć te zakazy, należy:

jeśli to możliwe odstąpić od tych prac i zachować poszczególne zadrzewienia będące siedliskiem gatunku,

i zachować poszczególne zadrzewienia będące siedliskiem gatunku, zrezygnować z wycinki w okresie, którego dotyczy zakaz w okresie od końca lutego do 16 października,

w okresie, którego dotyczy zakaz w okresie od końca lutego do 16 października, uzyskać stosowne zezwolenie na odstępstwo od zakazów.

Należy pamiętać, że za naruszenie przepisów dotyczących ochrony gatunkowej grozi kara aresztu albo grzywny. W przypadku poważnych naruszeń, takich jak zniszczenie siedlisk o znacznych rozmiarach, mogą zostać zastosowane przepisy Kodeksu karnego.

Podsumowując, aby uniknąć potencjalnych problemów prawnych i chronić faunę i florę, zaleca się planować wycinkę drzew w okresie od 16 października do końca lutego, gdyż naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych jest wykroczeniem (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody). W przypadku podejrzenia naruszenia przepisów z zakresu ochrony gatunkowej incydent taki należy zgłosić do organów ścigania – na Policję.