Nieustające wakacje i to uczucie, które pozwala czuć się we własnym domu jak na urlopie – nadmorski styl może zostać z Tobą na lata! Wnętrza w stylu Hamptons to pełna elegancji i swobody aranżacja, którą pokochasz za ponadczasową klasę i subtelność.

Hamptons to styl nadmorskich willi, który wciąż nie przestaje nas zachwycać, przypomina Marta Suchodolska, dyrektor kreatywna Westwing Polska. Nazwa pochodzi od miejscowości East Hampton i South Hampton położonych na Long Island. To właśnie tam wypoczywają mieszkańcy Nowego Jorku, ciesząc się urokami wschodniego wybrzeża. Poznaj aranżację w odcieniach beżu, błękitu i bieli i zobacz, jakie elementy musisz wprowadzić do swojego wnętrza, aby ją osiągnąć! Reklama 1. Zadbaj o spójność kolorystyczną Jedną z cech charakterystycznych stylu Hamptons jest paleta barw, w której dominują jasne kolory, czerpiące z okolicznego krajobrazu: biele, beże, ciepłe szarości. Głównym bohaterem powinien być jednak błękit. To kolor wakacji, szumiącego morza, letniego nieba… sprzyja relaksowi i rozmarzeniu. 2. Motywy z głębin Dla stylistyki Hamptons charakterystyczne są także określone motywy i wzory. Na pierwszy plan wysuwają się ponadczasowe paski, ale warto mieć także na uwadze wszystko, co związane z żeglarstwem oraz nadmorską fauną i florą. Wprowadzajmy je do wnętrz w grafikach, tekstyliach i dekoracjach i zmieniajmy według uznania, bawiąc się własnym wnętrzem. Dom Robak - jak wygląda ekologiczny dom przyszłości? Zobacz również 3. Wymień tekstylia Na takie, które pięknie udekorują i ocieplą aranżację – Amerykanie uwielbiają otulać swoje domy tkaninami. Dywany i duża ilość miękkich poduszek to must-have! Warto przy tym pamiętać, że styl Hamptons stawia na materiały najwyższej jakości, takie jak wełna, bawełna czy len. 4. Zachowaj równowagę pomiędzy materiałami W sferze materiałów prym wiedzie drewno. Mowa tu jednak o drewnie, które wygląda jak… wytrawione przez morze! Słona woda, wiatr i słońce sprawiają, że naturalny odcień drewna bieleje, a materiał staje się surowszy, bardziej autentyczny. Naturalne drewno z sękami, zdobiona porcelana, poduszki z długim włosiem – żadne z nich nie zdominuje aranżacji, a jedynie będzie ją pięknie uzupełniać. 5. Zatroszcz się o detale Aranżując wnętrze w stylu Hamptons, nie można zapomnieć o dodatkach. Na pewno sprawdzi się grube szkło w odcieniach bieli, błękitu, granatu, ale także transparentne. Może mieć ono niedoskonałą formę, nieregularny kształt, widoczne bąbelki powietrza, które przypominają spienione fale. Efekt będzie jeszcze ciekawszy, gdy dodasz duże dekoracje w morskim stylu, jak np. imitację fragmentu rafy koralowej, skamieniałe muszle, itp. Zastąpią one słoje z muszelkami, które były modne nieco wcześniej.