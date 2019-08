Sprawdzonymi wskazówkami dzieli się portal Homebook.pl.

Bez względu na to, czy dziecko dopiero przekracza szkolne progi i tworzymy kącik do nauki od zera, czy też chcemy jedynie odświeżyć istniejący już projekt, warto sięgnąć po kilka sprawdzonych metod. Nasze porady znacząco ułatwią aranżację tej wymagającej przestrzeni.

Na początek: zadbaj o podstawy

Najważniejszym elementem wyposażenia pokoju jest biurko, przy którym uczeń spędza zdecydowanie najwięcej czasu. To miejsce, w którym nie tylko odrabia lekcje, ale i oddaje się swoim pasjom. W zależności od potrzeb, biurko staje się blatem do rysowania, warsztatem młodego artysty-rzemieślnika lub pulpitem do czytania. Ze względu na multifunkcjonalność, należy zadbać o właściwy dobór tego elementu wyposażenia. Oprócz właściwej stylistyki i kolorystyki mebla, nie wolno zapominać o jego konstrukcji. Dlatego jeszcze przed zakupem przetestujmy je wspólnie z przyszłym użytkownikiem – idealnie, gdy osoba siedząca przy blacie ma proste plecy, a ręce i stopy swobodnie oparte. Gdy wzrost ucznia wynosi 120-125 cm, pulpit powinien znajdować się na wysokości około 55 centymetrów.

Sprytnym rozwiązaniem będzie zakup biurka o regulowanej wysokości, dzięki czemu mebel będzie rosnąć razem z dzieckiem. Równie ważny jest wybór odpowiedniego krzesła - powinno być wyposażone w podpórki pod łokcie i posiadać możliwość ustawienia oparcia oraz wysokości siedziska. Troska o te elementy dziecięcego pokoju już na wczesnych etapach pozwoli uniknąć wad postawy w przyszłości.

Wspieraj pasję

Zarówno mali, jak i ci nastoletni uczniowie bardzo często interesują się konkretną dziedziną nauki – warto wykorzystać to podczas aranżacji pokoju. Jeśli twoje dziecko fascynują dalekie podróże, ozdób jedną ze ścian oryginalną fototapetą w formie mapy. Jeżeli natomiast bliżej mu do artysty, który nie rozstaje się z kredkami i farbami, rozważ pomalowanie jednej ze ścian farbą tablicową. To bardzo praktyczne rozwiązanie, które zmienia pokój w prawdziwą pracownię malarską – z pewnością przypadnie do gustu i najmłodszym, i tym nieco starszym.

Projektanci podpowiadają, by łączyć podejście praktyczne z oryginalnymi rozwiązaniami, wspierającymi rozwój dziecka:

- Jednym z nich są meble edukacyjne - interesujące konstrukcje, które, poza funkcją przechowywania, stymulują kreatywność. W ten sposób nudne biurko może stać się planszą gier, a zwyczajna szafka – niecodzienną powierzchnią do nauki liczb lub poznawania alfabetu. Wiele mebli tego typu można znaleźć w naszym serwisie - mówi Anna Poprawska z portalu Homebook.pl.

Barwy mają moc

Nie od dziś wiadomo, jak dużą rolę w aranżacji wnętrz mają kolory – wpływają zarówno na nastrój, jak i rozwój dziecka. Warto pamiętać o tym, aranżując kącik do nauki – delikatne błękity oraz subtelne zielenie zadziałają wyciszająco. Ułatwiają koncentrację i sprzyjają skupieniu oraz intensywnej pracy umysłowej. Aby kolory te nie przyniosły niepożądanego efektu w postaci wywołania senności czy znużenia, wykorzystajmy czerwone i żółte dekoracje. Takie akcenty w miejscu nauki pobudzą kreatywność najmłodszych.

Wprowadź porządek

Początek września to czas, kiedy w przestrzeni dziecięcego pokoju z prędkością światła mnożą się stosy niezapisanych jeszcze zeszytów, artykułów szkolnych i gadżetów małego naukowca. Zdecydowanie nie sprzyja to porządkowi, tak ukochanemu przez wszystkich rodziców. Podpowiadamy jednak, co zrobić, by z powstałego chaosu wyłoniły się ład i harmonia. Z pomocą przychodzą sprytne skrytki i organizery na przybory szkolne, w których znajdzie się miejsce dla całej armii kredek i linijek. Specjalnie zaprojektowane szuflady to tylko niektóre z propozycji producentów. Z taką liczbą możliwości bardzo szybko okaże się, że bałagan to przeciwnik, którego łatwo spacyfikować!

Urządzając kącik, unikajmy za to zbędnych dekoracji i akcesoriów, które rozproszą uwagę. To przestrzeń szczególnie wymagająca, w której dziecko spędza nawet kilka godzin dziennie – zadbajmy więc, by przypadła do gustu również małemu mieszkańcowi, konsultując z nim zastosowane rozwiązania lub umożliwiając samodzielny wybór elementów wyposażenia. Bez wątpienia sprawi to, że będzie rozpierała go duma z pierwszej własnej aranżacji – a w przyszłości – może zaowocować pasją do projektowania wnętrz!