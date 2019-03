"Fakt" podaje, że obecnie Michał Wiśniewski mieszka w willi sam.

Dom położony jest w Łazach, około 20 km od Warszawy. Liczy ponad 500 mkw. i wart może być ok. 5 mln zł.

Nieruchomość nie jest jednak własnością ani Michała Wiśniewskiego, ani Dominiki Tajner-Wiśniewskiej. Wszystko dlatego, że na willi ciążyły liczne długi - ponad milion franków szwajcarskich bankowego kredytu.

"Oprócz banku swoje pretensje do rezydencji zgłosił także urząd skarbowy. Piosenkarz zalegał bowiem od 2008 roku z płaceniem podatków i winien był państwu ponad 460 tys. zł. Jakby tego było mało o swoje pieniądze upomniały się również dzieci wokalisty z małżeństwa z Mandaryną, czyli Xavier i Fabienne. Wiśniewski bowiem od lat nie płacił zasądzonych przez sąd alimentów", opisuje "Fakt".

Posiadłość Wiśniewskiego została więc zlicytowana na poczet długów już w 2011 roku i na skutek kolejnych zmian właścicieli, obecnie jest własnością firmy deweloperskiej. A ta na razie przymyka oko na fakt, iż Michał Wiśniewski wciąż w niej mieszka.

dom Michała Wiśniewskiego / Newspix / BRUNNER NEWSPIX.PL

Jak mieszka Michał Wiśniewski?

To wiadomo od dawna. On sam chętnie zapraszał do domu kamery. I pokazywał np. osobny pokój do pokera czy też do spotkań z kolegami pilotami.