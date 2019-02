Indywidualizm na pierwszym planie

Jak stworzyć we wnętrzu przytulny azyl, w którym zawsze będziemy czuć się komfortowo? Odpowiedź leży nie tylko w trendach, ale przede wszystkim w indywidualnym podejściu do projektu, który będzie odzwierciedlał nasz styl, sposób patrzenia na świat i otaczającą rzeczywistość.

Ten projekt to przykład realizacji, w której na pierwszy plan wysuwa się indywidualny charakter i zainteresowania właścicieli. Mamy tu pomieszczenia pełne pasji – do sztuki, plakatu i muzyki. Jest niebanalnie, nowocześnie, z duszą. To wnętrza osób podążających przede wszystkim za odrębnością, własnymi upodobaniami i stylem życia – mówi Marta Magnowska, architekt z pracowni KODO Projekty i Realizacje.

Mieszkanie / Materiały prasowe

Tu gra muzyka

Zainteresowania mieszkańców poznajemy już na wejściu. Naszą uwagę przykuwa bowiem korytarz ze sztukaterią, która stanowi doskonałą bazę dla instrumentów muzycznych. To one grają tu pierwsze skrzypce.

Mieszkanie / Materiały prasowe

Z przedpokoju przechodzimy do salonu. Styl tego pomieszczenia to gratka dla fanów nowoczesności oraz industrialnej surowości przełamanej odpowiednim mariażem barw – niebieskiego, żółcieni i czerwieni. - Kolory te, dzięki odpowiednim tonacjom, tworzą doskonałe trio i punkt centralny całej aranżacji. Ale nie tylko one są tu dyrygentem. Ważna jest także geometria, która znalazła odzwierciedlenie w formie funkcjonalnego regału. Otwarte segmenty przybrały kształt kolorowych kubików. Skojarzenia ze znanym kierunkiem w sztukach plastycznych mile widziane! – mówi architekt KODO.



Geometria oraz wyraziste barwy dobrze czują się w zestawieniu z bielą i naturalnym materiałem. Widać to na przykładzie kuchni, w której kolorowe krzesła i barwne fronty górnych szafek wyróżniają się na tle jasnej zabudowy i drewnianych blatów.

Mieszkanie / Materiały prasowe

Wzór na oryginalne wnętrze

Niebanalny jest także projekt pozostałych pomieszczeń - sypialni, łazienki oraz wydzielonej toalety. Tu dominują wzory – roślinne motywy na tapecie czy hiszpańskie ornamenty na płytkach ceramicznych.

- W sypialni uwagę przyciąga wzorzysta tapeta z motywem florystycznym. Ciekawym zabiegiem okazało się także przeniesienie jednej z jej barw na przeciwległą ścianę. Stonowany granat ożywiają tkaniny w słonecznej barwie. Plakaty Ryszarda Kai to kropka nad i w tym projekcie – mówi Marta Magnowska.



Dominującym kolorem tego projektu, który pojawia się praktycznie w każdym pomieszczeniu, jest niebieski. Raz dostojny – w formie ciemnego bloku ze sztukaterią, innym razem radosny – w towarzystwie żółcieni czy przydymiony z nutką retro w sypialni. Na uwagę zasługują także tapety. To właśnie różnorodność i bogactwo wzorów sprawiają, że poszczególne wnętrza są tak wyjątkowe i oryginalne – podsumowuje architekt.

Całość tworzy spójną kompozycję, której podstawą jest indywidualizm, nowoczesność i artystyczne wariacje.